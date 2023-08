Litvínov mi dvakrát podal ruku, chci mu to vrátit, říká brankář Tomek

Tomka poprvé Litvínov angažoval na měsíční hostování s opcí loni v říjnu, kdy ještě patřil Brnu. V konkurenci Dominika Furcha a Marka Čiliaka se však v Kometě neprosadil.

V Litvínově začal nadějně, jenže se brzy zranil a Verva na něj opci neuplatnila. Ale když se uzdravil, předložila mu další nabídku. Tomek pomohl tradiční extraligový klub vytáhnout z barážového ohrožení do předkola play off, po sezoně se pak s Litvínovem dohodl na pokračování spolupráce o další rok.

„Jsem rád, že tady můžu pokračovat, cítil jsem se na konci sezony komfortně. Myslím, že jsem si dobře sedl s Orim (trenérem brankářů Zdeňkem Orctem), se Zajdou (brankářem Šimonem Zajíčkem) i celým kolektivem. Tak snad na to letos navážu,“ doufá bronzový medailista z loňské zimní olympiády v čínském Pekingu.

Tomek byl v nominaci Slováků i pro poslední světový šampionát, tam ovšem nakonec nejel.

Matej Tomek v dresu Litvínova

„Byla za tím shoda různých okolností. Z mé strany nebyla dobře načasovaná forma v přípravných zápasech, nebylo to pravé ořechové. V kempu nemá nikdo nic jisté, to byl i můj případ. Trenéři se rozhodli jít jiným směrem, což plně respektuji. O to větší mám motivaci objevit se na mistrovství světa příští rok v Praze,“ hlásí. Ale k tomu Tomek potřebuje podávat dobré výkony v Litvínově. „Mistrovství světa je až za dlouho, nekoukám tak daleko. Teď se soustředím na každodenní práci v klubu, pak se uvidí.“

Z proměny litvínovského týmu má bratislavský rodák dobrý pocit. „Je tu hodně změn, ale myslím, že ta obměna byla vhodná. Uvidíme, jak si vše sedne. Začali jsme před pár dny trénovat na ledě, je to vše ještě čerstvé.“

Tomek v Litvínově utvoří silnou dvojici se Šimonem Zajíčkem, který měl rovněž dobrou sezonu a dokonce se ocitl v nominaci na objev extraligy. „Oba jsme mladí, chceme být v bráně a pomáhat týmu. Tahle zdravá konkurence nebo i rivalita nás může posouvat jedině dopředu,“ je přesvědčený Tomek.

Nepočítá s tím, že by odchytal celou sezonu sám. „Myslím, že v dnešním hokeji už ani nejde odchytat všechna kola. Sice Landon Bow to před pár sezonami dokázal v Kladně, ale to byl trošku jiný případ. Je na trenérech, kdo bude chytat, já se budu snažit být do každého zápasu připravený na sto procent,“ slibuje.

Překvapením trochu je, že si Litvínov pojistil Tomka jen na jednu sezonu. „Myslím, že to bylo vzájemné, chtěl to tak klub i já,“ tvrdí gólman. Myšlenky na to, že by se stal dlouhodobou oporou Litvínova, zatím nemá. „Nedívám se moc dopředu, co bude na konci další sezony, mě až tak nezajímá. Teď mám před sebou přípravné období, pak začátek této sezony. Chci na to vletět na 120 procent a uvidíme, jak se to vyvine.“