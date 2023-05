Litvínov potřebuje regionální srdce, tvrdí Mlejnek. Posily sháněl místní

Někteří fanoušci v posledních letech na sociálních sítích vyčítali, že když se do řízení klubu víc zapojilo vedení majitele Unipetrolu s centrálou v Praze, došlo k odcizení a odklonu od tradice. „Já i kolegové to cítíme tak, že nejmenší ligové město v České republice by mělo být hodně o hráčích, kteří mají nějaké pouto k regionu. A ten není malý,“ uvedl kouč.

Obranu posílil Marek Baránek, ústecký rodák, odchovancem chemiků je další navrátilec, útočník Lukáš Válek, hvězdný forvard David Kaše se sedmi starty z NHL pochází z Kadaně. „I Petr Koblasa léta žije v severních Čechách,“ prozradil Mlejnek; útočník bydlí v Boleboři.

Litvínov si musí poradit s odchodem tří nejproduktivnějších hráčů poslední sezony. Stránský jde za finskou výzvou, Zdráhal posílil švédský klub Luleå HF, na Kanaďana Estephana klub neuplatnil opci.

Petr Koblasa na prvním tréninku Litvínova.

„Stránského roli lídra týmu by měl převzít David Kaše ze Sparty, Zdráhala je schopný nahradit posledních pár let produktivní Koblasa z Karlových Varů a hráče za Estephana hledáme,“ doznal Mlejnek.

Spekuluje se, že by to mohl být Kašeho starší bratr Ondřej z NHL, pokud bude fit. „I to je trošku důvod, proč jsem šel sem. Kdyby se náhodou sešly všechny okolnosti a hlavně zdravíčko... Zatím to je velká spekulace a úplně k tomu nemám co říct,“ poznamenal David Kaše na prvním srazu. Zatím s týmem netrénoval, bude se chystat individuálně.

Kádr ještě není uzavřený ani v obraně. „Hledáme beka, který bude v týmu minimálně top 4 nebo 6,“ prohlásil Mlejnek. „Víme, jak je na tom český trh. Určité možnosti nabízí, ale není jich moc. Koukáme i do zahraničí.“

Marek Baránek na prvním tréninku Litvínova.

Realizační tým zůstal pohromadě, tedy i s Mlejnkovými asistenty Davidem Kočím a Robertem Reichelem; ten bude od srpna s týmem už dennodenně. Před prodloužením smlouvy je trenér brankářů Zdeněk Orct.

Verva, která v uplynulé sezoně vypadla v předkole play off s nakonec úspěšným obhájcem titulu Třincem, bude trénovat do 30. června. Po dvou týdnech volna, které vyplní individuální příprava, se tým sejde 17. července. Deset dní nato poprvé vklouzne na led.

„Liga začíná až 15. září, proto jdeme na led později. Všichni víme, že sezona je dlouhá, motivace, chuť a hlad jsou také důležité pro start do soutěže,“ osvětlil Mlejnek. V přípravě se chemici vydají i do Švýcarska, kde se utkají s Davosem a Zugem.