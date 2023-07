Ještě jednu kaši? Hokejový Litvínov posílil i druhý Kaše, hvězdný Ondřej

„Litvínov byl pro mě volbou číslo jedna. Měl jsem i jiné nabídky, ale nedávaly mi smysl. Chtěl jsem si zahrát s bráchou a také jsem chtěl být blíže domovu,“ uvedl sedmadvacetiletý útočník v tiskové zprávě Vervy. „Lákala mě možnost vžít se do role lídra a pomoci týmu do vyšších pater tabulky.“

Klub hvězdnou posilu představil ve svém videu na internetu vtipně: číšník přinese druhý talíř jídla Davidu Kašemu se slovy „A další kaše?“, načež se objeví Ondřej a řekne: „Ta je pro mě, brácha.“

„Jsem nesmírně šťastný, že Ondra bude součástí týmu. Jsem přesvědčený, že mužstvu dodá potřebnou kvalitu na všech úrovních. Průměr téměř půl bodu na zápas v NHL je toho důkazem. Těším se na spolupráci,“ nadchlo hlavního trenéra chemiků Karla Mlejnka.

Ondřej Kaše se z rodné Kadaně přesunul v dorostu do Chomutova, za Piráty debutoval v nejvyšší soutěži. Za mořem se nejprve ukázal v dresu San Diega v AHL v roce 2015, o rok později již válel v dresu Anaheimu. Jako novic si v nejprestižnější soutěži světa připsal 15 bodů v 53 zápasech. Celkem v NHL odehrál 258 zápasů a nasbíral v nich 124 bodů za 57 gólů a 67 asistencí. Oblékl dresy Anaheimu, Bostonu, Toronta a naposledy Caroliny Hurricanes.

Hokejista Ondřej Kaše doplní v dresu Litvínova svého bratra Davida.

Taky ho však mučily opakované otřesy mozku. Kvůli zdravotním neduhům v minulé sezoně odehrál za Carolinu jediný zápas. „Všichni pevně věříme, že Ondrovi zdraví dovolí, aby se plnohodnotně vrátil k hokeji. V takovém případě v něm Litvínov získal nadstandardního hráče a skvělého profesionála. Je výbornou vizitkou klubu, že hráč takové úrovně chce s Litvínovem spojit svou kariéru,“ míní nový sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Podpis kontraktu byl možný jen díky navýšení finančního plnění od dlouholetého hlavního partnera firmy STEBAL. „Z našeho rozpočtu bychom si to nemohli dovolit. S Ondrou jsme byli v kontaktu od příchodu mladšího bratra Davida. Slibujeme si od něj, že bude výrazným impulsem pro náš tým a pomůže nám zvednout celkovou kvalitu našeho mužstva,“ očekává generální ředitel chemiků Pavel Hynek.

Šestadvacetiletý David Kaše přišel po uplynulé sezoně ze Sparty, už tehdy avizoval, že by si rád s bratrem zahrál. „I to je trošku důvod, proč jsem šel sem,“ ozřejmil na startu letní přípravy. „Ale zatím jsou to jen spekulace. Kdyby se náhodou sešly všechny okolnosti a hlavně zdravíčko... Moc bych si přál, aby brácha vůbec hrál. A ještě kdybychom hráli spolu, to by byla pecka.“

Přání se bratrům splnilo.