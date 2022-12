Kudrna srazil „svoji“ Spartu hattrickem: Při důvěře od trenéru roste sebevědomí

„Skvělý pocit, hattrick se neděje tak často,“ usmíval se 31letý slovenský útočník po nedělní domácí výhře 5:2, díky níž Verva uťala osmizápasovou vítěznou sérii Sparty.

Chutná hattrick proti Spartě víc?

Ve Spartě jsem strávil šest let, ale že hattrick přišel zrovna proti ní, to tak prostě vyšlo. Tři góly jsem dal poprvé, přitom to je moje už osmá extraligová sezona.

Čím to, že střelecky záříte?

Na tréninku pracujeme i na individuálních dovednostech, snažíme se zlepšovat. Jsou pak různé fáze sezony, že to jde někomu trochu víc, pak zase někomu jinému. Ale v podstatě je jedno, kdo góly dává. Hokej je týmový sport a my se snažíme o týmový úspěch.

Co vás dostalo do pohody?

Je to i o tom, že hraju hodně a nastupuju do všech herních situací. Při takové důvěře od trenérů je pak i sebevědomí vyšší. Velké díky patří za hattrick také spoluhráčům.

Dal jste už 16 gólů, to je váš osobní rekord. Cítíte se nejlíp v kariéře?

Asi ano. Teď mi to tam padalo, ale není konec sezony. A ta bude ještě dlouhá. Budu pracovat dál.

Zaútočíte na korunu pro nejlepšího střelce extraligy?

Já myslím, že o to se snaží každý. Každý chce branky dávat, protože jsou potřeba k výhrám.

Už jste ryzím střelcem? Máte tři asistence, míň než v minulosti.

Snažím se střílet a padá to tam, ale za žádného střelce se nepovažuju. Nikdy jsem moc nekoukal na statistiky. Nemá zrovna příliš velkou váhu být v půlce sezony nejlepším kanonýrem soutěže. My chceme jít nahoru v té týmové.

Porazili jste rozjeté Vítkovice i Spartu, jak vám to pomůže?

Jsme moc spokojení. Vítkovice měly dobrou sérii, Sparta zrovna tak. Věřím, že to posílilo naše sebevědomí. Takhle bychom se chtěli prezentovat. Před reprezentační pauzou jsme potřebovali vyhrát právě takové zápasy. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom se dostali v tabulce tam, kde bychom chtěli být. Musíme šplhat výš a výš.

Spartu jste znejistěli skvělým nástupem, dal jste první dva góly.

Minule jsme doma inkasovali hned v prvním střídání, takže jsme se na tom snažili zpracovat. Dobrý začátek je důležitý. A i když pak Sparta snížila na 2:4, nepanikařili jsme. Jsme zkušený tým a víme, jak chceme hrát za jakéhokoliv stavu. A toho se držíme.