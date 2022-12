Sparta poprvé pod Hořavou narazila. Došla nám šťáva, tvrdil Tomášek

„Zraněné má každé mužstvo. Žádnou roli to nehrálo,“ řekl Hořava sympaticky po krachu 2:5. „V podobném složení jsme nastoupili v pátek v Mladé Boleslavi, tam jsme to ubojovali, tady ne. Každý tým má problémy, to bych ani nezmiňoval.“

Sparťanský útočník David Tomášek absence přece jen pociťoval: „Už v Bolce jsme měli slušnou marodku, podepíše se to na vás. O to víc bylo důležité, že tam se nám podařilo vyhrát. V Litvínově jsme chtěli udělat to samé, ale už to nevyšlo.“

V osmi vítězných zápasech Sparta nastřádala plných 24 bodů, které jí vytáhly do první šestky tabulky. Pod Hořavovým předchůdcem Pavlem Paterou získala 21 bodů, ovšem v 19 utkáních.

Čím ji navrátilec probudil? „Skloubilo se hrozně moc věcí, kdybych je začal vyjmenovávat, na něco bych zapomněl. Je to hlavně věc hráčů, že se dali takhle dohromady, svým způsobem sami. A šli tomu naproti, za což byli odměnění osmi výhrami,“ zdůraznil Hořava.

Tomášek si třítýdenní povstání užíval. „Předtím byla šňůra proher, tu vítěznou jsme potřebovali. Jediné štěstí, že jsme to takhle nakopli. Osm výher je pěkný výkon, předváděli jsme dobrý hokej. Postupně jsme odpadávali, neudrželi jsme výkony na takové úrovni, ale to se dalo čekat, opravdu jsme měli náročný program.“

Teď přišel první nezdar a podle trenéra zasloužený. „Litvínov nás přehrál, byl celý zápas lepší a my horší. Už v Mladé Boleslavi jsme lepší nebyli, ale ubojovali jsme to. Zápasy dnes rozhodují maličkosti, detaily, domácích v nich byli lepší,“ uznal Hořava.

Sparta si zápas podle útočníka Tomáška zkazila už na začátku, v čase 7:11 ztrácela po úderech bývalého sparťanského útočníka Andreje Kudrny dva góly. „To už je skoro takové pravidlo, že kdokoli odejde ze Sparty, dá proti nám gól. Dneska mu to vyšlo, dobře pro něj, špatně pro nás,“ krčil sparťan bezmocně rameny.

On sám se blýskl parádním gólem, když prokličkoval kolem tří soupeřů a zblízka překonal brankáře Zajíčka. Snížil na 2:4. „Cítil jsem, že je potřeba to zkusit individuálně, a jsem rád, že to vyšlo. Ale obecně jsme neměli šťávu jako minulé zápasy. V nich jsme makali nadoraz, což se na nás možná lehce dneska podepsalo,“ vnímal Tomášek. „Ale musíme se naučit hrát i utkání, kdy to není úplně ono. Možná jsme si trošičku mysleli, že to půjde samo.“

Nešlo, ale Tomášek to bere jako výchovnou facku: „Musíme zkusit vyhrávat i zápasy, když to není úplně ono. Máme teď řadu utkání, že se soupeř na nás chce vytáhnout a my musíme jít přes hranu. Ale když jim to líp bruslí, musíme být trošku chytřejší. I tohle je pro nás dobrá lekce.“