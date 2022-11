Takovou trávu, která zdobí zahradu a nemusí se sekat, prostě chcete

Takovou trávu, na kterou v sezoně nemusíte sáhnout a přesto je krásná, prostě chcete.

Zahrádkáři většinou běsní, když jim vyroste travička někde, kde ji nechtějí, což může být všude mimo trávník. Ovšem na ozdobné traviny mají úplně jiný názor, do těch jsou ochotni investovat a piplat je stejně jako vzácné rostliny.

Traviny nabízejí celou řadu výhod. Jsou velmi dekorativní, většinou kvetou, na záhonech doslova tančí, dodají zahradě pohyb a mnohé přitom vydávají ještě i příjemné šumění.

Vyšší zakryjí nevzhledná místa, a to jak do výšky, tak i do šířky, přitáhnou k sobě pozornost, nižší se hodí do skalek a květinových záhonů. Dají se jimi oddělovat jednotlivé části pozemku, ale krásně působí i jednotlivě jako solitéry.

Většina z nich tvoří malebné trsy, rychle roste a miluje sluníčko. Nicméně existují jak druhy do sucha, tak i druhy vhodné do vlhkého prostředí.

Výběr není malý, vždy se však ptejte, jak moc vámi zvolená travina naroste, kolik potřebuje prostoru, jaké podmínky k životu, a jak byste o ni měli co nejlépe pečovat.

Ozdobné trávy, které se u nás dají koupit, jsou mrazuvzdorné, některé ale chtějí na zimu zakrýt. Nejčastěji se u nás pěstuje následujících sedm krasavic, od jemného peříčkového kavylu, po obří pampové trávy.