Oblázkové a štěrkové zahrady, v nichž málokdy zůstane na kameni kámen

Také budujete svůj zelený ráj? Chcete se pochlubit svou zahradou? Tak se během srpna zapojte do soutěže Nejkrásnější zahrada 2022. Snímky i příběh vaší zahrady vložte do soutěžního formuláře spolu se svými údaji (plnoletost a adresa na území ČR jsou podmínkou, zahrada může být kdekoliv) nejpozději do 31. srpna, vybrané příspěvky zveřejníme a zařadíme do čtenářské ankety 2. kola. Zde kompletní pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2022.