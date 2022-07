Kamení na jezírko si vozili sami, sedm let vychytávali čistotu vody

Pokud se chcete zapojit do soutěže Nejkrásnější zahrada 2022, svou zahradu především krásně nafoťte (ideální jsou snímky na šířku) a sepište její příběh. Snímky i příběh vložte do soutěžního formuláře spolu se svými údaji (podmínkou jsou plnoletost a adresa na území ČR) nejpozději do 31. 8. (pro 1. kolo do 20. 7.). Vybrané příspěvky zveřejníme a zařadíme do 1. či 2. kola.

Zde kompletní pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2022.