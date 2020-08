Zahradu u lesa s posedem na borovici mění majitelka v kvetoucí ráj

Zahrada paní Ludmily, která ji jako svou velkou lásku přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada, má to obrovské štěstí, že její součástí jsou původní vzrostlé duby, hlohy či urostlá borovice s posedem. Ten se stal originální zahradní stavbou, vítanou rozhlednou pro dospělé i lákadlem pro děti.

Zahradnická firma tu před sedmnácti lety dostala za úkol vytvořit zahradu okrasnou a bezúdržbovou. Jenže čtenářka zanedlouho zjistila, že žádná zahrada nemůže bez neustálé péče existovat. „Ale co se nestalo. Stala se mou velkou láskou. Mám na ni již několik let hodně času, protože jsem v penzi, a věnuji jí, co se dá,“ píše paní Ludmila. A na zahradě je její laskavá péče opravdu vidět.

Jen jednou za rok si vzhledem k velikosti a množství spadaného listí pozve na pomoc zahradníky, kteří jí pomohou hlavně ostříhat keře a shrabat listí. Jinak dělají s manželem vše sami: on se stará hlavně o trávník a rybník, ostatní je na paní domu. „S nadsázkou říkávám, že mými největšími kamarády jsou kolečko, motyčka, nůžky a krumpáč,“ přiznává čtenářka, kolik jí zahrada zabere času.

Stromy zasazené téměř před dvaceti lety jsou dnes vysoké i 25 metrů, přesto zahrada vzhledem ke své velikosti a jasnému počátečnímu konceptu působí vzdušně. I tak už tu proběhla řada změn. „Rybník jsme zrekonstruovali, nechali odstranit veškeré vodní rostliny i se substrátem, pryč jsme dokonce dali i spoustu již velkých koi kaprů. Teď nám rybník slouží pouze ke koupání. Působí jednoduše a čistě a můžeme si dovolit i pár leknínů, což s koi kapry nešlo dohromady. Nenechali je na pokoji,“ vysvětluje čtenářka.

Letošní soutěž Nejkrásnější zahrada vrcholí Velice děkujeme za veškeré příspěvky zaslané do uzávěrky soutěže, tedy do středy 12. srpna. Tato zahrada je předposlední z vybraných a zveřejněných, od středy 26. srpna pak budete mít možnost hlasovat ve čtenářské anketě pro ty, které vás nejvíce zaujaly. (Viz informace k soutěži.)

Hned vedle rybníku jí na slunném místě manžel založil nový záhon pro trvalky, a těm se velmi pěkně daří. „V zahradě jsme totiž před pár lety vykopali veškerý skalník, a tím jsem získala prostor pro trvalky, které nesmírně miluji. Taková obyčejná třapatka udělá v zahradě tolik krásy. A ta úžasná vůně floxů. Zahradu měním v zahradu kvetoucí, tak jak mě vede srdce,“ vyznává se paní Ludmila.

Na truhlíky v oknech domu už čas a energie nezbývá, což vůbec nevadí, kvetoucí zahrada to paní domu bohatě vynahradí. „Veškerou péči věnuji okolí domu a zahradě, kvetoucí rostliny v zahradě mi přinášejí to veliké potěšení z tvoření. Je to práce, pohyb, relaxace... A za to vše tak úžasná odměna.“

Jak to vidí zahradní architektka Tereza Antošová: „Prostorná zahrada paní Ludmily vyniká především svou vzdušností a příjemnou blízkostí lesa. I z fotek je cítit jeho čerstvé mikroklima, které ještě podporuje vodní plocha v zahradě. Zahrada na les navazuje vzrostlými domácími druhy stromů jako jsou borovice či břízy. Pod korunami stromů je těžké udržet hezký trávník, proto zde najdeme záhony plné prosperujících keřů a trvalek. Zamulčované záhony v kořenovém prostoru stromům mnohem více vyhovují než trávník, který bere mnoho vláhy a nepropouští příliš dostatek vzduchu do půdy. Dřevěný posed na krásné velké borovici lesní jistě oceňují děti na hraní i dospělí pro posezení s výhledem na zahradu. O tom, že si majitelé umí zahradu užít, koneckonců svědčí i několik laviček rozesetých ve všech koutech zahrady.“ „A že je na co koukat! Záhony plné rozkvetlých třapatek, třapatkovek, rozchodníků, mnohokvětů, denivek a dalších trvalek postupně vytlačují rozmanité kultivary jehličnanů tolik oblíbených před 17 lety, kdy byla zahrada založena. Jen břehy vodní plochy nepůsobí přirozeně, jelikož jsou vyskládány z kamenů stejné velikosti a mají stejnou šířku po celém obvodu. V přírodě většinou najdeme kombinaci příkřejších a pozvolnějších břehů, kde se střídají větší kameny s plážemi z drobných kamínků. A právě od přírody se v těchto případech vyplatí opisovat. Zvláštní dominantou je i jakýsi solitérní menhir trčící z vodní hladiny.“