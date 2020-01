Chryzantémy pěstují ve vodě, sklízejí je z lodí

V Sa Decu květiny pěstují na mřížové konstrukci v koších uprostřed vodních kanálů. Když se sklízí, musejí mezi nimi zahradníci plout v loďkách v úhledných řadách.

Každý rok v době kolem lunárního nového roku jsou plantáže obsypané květy. Letos, v roce Krysy, to vychází na 25. ledna. Mimo růže a chryzantémy tu najdete i další květiny jako lisianthus, tedy jícnovky, salvie (šalvěj) nebo petúnie.

Pro návštěvníky je tento způsob pěstování hlavně turistickou raritou, ale pro místní zahradníky je to v prvé řadě způsob obživy. Rostoucí popularita chryzantém zlepšila příjmy místních pěstitelů.

„V této roční době musíme květiny zalévat. Počasí je nyní příznivé pro pěstování chryzantém. Letos jsme obdrželi vzhledem k nárůstu množství jarních festivalů více objednávek“, říká jeden z pěstitelů Nguyen Thi Hang.

Květiny v Sa Decu voní v každém ročním období, nejoblíbenější jsou stále růže. Pěstuje se jich tady na 50 různých druhů, včetně červených růží, růží Granda, Kleopatra a Elizabeth.

Nguyen Thi Hang, který žije v lokalitě Tan Quy Dong, tvrdí, že tradiční poptávka zůstává stejná. „Stále pěstujeme tradiční květiny, jako jsou chryzantémy a růže. Tento rok je naše podnikání celkem dobré, protože poptávka roste.“

Pěstování květin zlepšilo ekonomickou situaci více než tisícovky rodin, které žijí ve vesnici. „Máme objednávky z celé země, což je pro naše rodiny skvělé, ale také to znamená neustále pracovat,“ popisuje Nguyen Thi Hang.

Zároveň vítá záměr vedení šéfů provincie Dong Thap, do níž Sa Dec patří, udělat z ní „květinové město“. To by mohlo zvětšit proslulost místa, přilákat turisty, a tím i zlepšit celkovou ekonomickou situaci místních lidí.