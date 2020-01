Vědci vyvinuli novou odrůdu rajčat vhodnou pro pěstování ve městech

„Cílem výzkumu bylo vyvinout širší paletu plodin, které nejsou vhodné k pěstování v jejich obvyklých prostředích. Tím mohou být nejen střešní terasy v městech, ale jednou i ve vesmíru při dlouhých meziplanetárních letech,“ popsal vedoucí výzkumu profesor Zachary Lippman z laboratoře Cold Spring Harbor Laboratory, sídlící nedaleko New Yorku.

Kombinací genů rajčat vědci dosáhli toho, že rajčata rostou v trsech.

Specializuje se na výzkum rostlinných genů, které mohou přinášet zvětšení výnosů hospodářských plodin. Na základě základního výzkumu se pokouší vyvíjet inovativní „recepty“ pro zlepšení vlastností rostlin vhodných pro zemědělství.

Nový druh rajčat se nepodobá klasickým odrůdám, kdy jednotlivé plody rostou odděleně, ale tvoří „kytici růží“, jen místo květů najdete cherry rajčátka. „Rychle zrají, jsou k jídlu za méně než čtyřicet dní. „A navíc skvěle chutnají a jsou šetrné k životnímu prostředí,“ tvrdí.

Podle něj je největším plusem nového druhu rajčat, že není je třeba tolik ošetřovat a hnojit jako klasické odrůdy. „To výrazně snižuje zátěž pro životní prostředí, chemie se nesplachuje do vodních toků. Navíc bude možné pěstovat je lokálně přímo v místě, kde se budou spotřebovávat, což sníží uhlíkovou stopu,“ vypočítává.

Lippman svým výzkumem reagoval na zprávy o tom, že půl miliardy lidí se pokouší hospodařit na půdách poškozených intenzivním zemědělstvím, odlesňováním a změnami dosavadních vzorců klimatu. Rádi by se svým týmem dosáhli toho, aby se část břemene pro pěstování plodin přenesla do městských oblastí a ulevilo se tak přírodě.

Lippman a jeho kolegové vytvořili nová rajčata jemným doladěním dvou genů, které kontrolují přechod na reprodukční růst a velikost rostlin. Cílem bylo, aby rostliny dříve přestaly růst a sílu věnovaly do rozvoje plodů. Tím se zkracuje doba zrání a rostliny jsou pak kompaktnější.

„Dokonce o naše rajčata projevila zájem i NASA, mohla by se stát základem vesmírných farem, až se jednou vypravíme na Mars,“ slibuje si. Ale hlavně by byl rád, kdyby byla inspirací i pro další vědce, kteří by podobný výzkum vyzkoušeli i na dalších plodinách.

Takto v laboratořích zkoušeli, jaká rajčata vyrostou po CRISPR genové editaci: