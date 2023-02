Konec zimy je ideálním časem, kdy začít plánovat stavbu rodinného bazénu

Postavit si kopaný bazén na zahradě může být skvělou volbou pro ty, kteří si chtějí užít letní zábavu a osvěžení v pohodlí svého domova. Nicméně před tím než se pustíte do stavby bazénu, je důležité zvážit několik faktorů, abyste byli připraveni na to, co vás čeká a abyste zajistili, že bazén bude bezpečný a funkční.