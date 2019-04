Máte poslední šanci na sázení jahod. Využijte frigo sadbu

Jarní výsadba zeleniny Kopr - Vysévá se do řádků, klíčí rychle. Sklízet se začíná při výšce kolem 30 cm. Pro použití při nakládání okurek se vysévá až v polovině května.

Koriandr - Chcete-li sklízet čerstvé listy, můžete vysít poměrně hustě. Pokud pěstujete koriandr na semeno, semínka ukládejte do řádků s rozestupy kolem 2 centimetrů.

Český česnek - Sází se do sponu 20 x 15 cm. Nesnáší čerstvě vyhnojenou půdu.

Špenát - Je otužilý, snese i mrazy kolem -5 °C. Navíc má velmi krátkou vegetační dobu, listy z jarních výsevů můžete sklízet už za 4 až 6 týdnů. Dopřejte mu humózní půdu a závětrnou polohu.

Květák - Je velmi náročný na vláhu a živiny, prospívá mu průběžné hnojení. Jakmile vytvoří růžici, musíte mu zalomit listy, aby ji nestínily.

Ředkvičky - Vysejte přímo na záhon do řádků vzdálených 15 cm. Jakmile rostliny vyklíčí, vyjednoťte je na dostatečnou vzdálenost, aby mohl kořen narůst do požadovaných rozměrů.