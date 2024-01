Spí jen na půl plynu, dokážou vypnout mozek. Tak vypadají zázraky přírody

Užovka proužkovaná sanfranciská

Závidíte při pohledu na zimní plískanici za oknem netopýrům, ježkům nebo hadům, že se na sklonku podzimu „vypnou“ a procitnou až někdy v dubnu? Dali byste si pořádnou porci zimního spánku s nimi?

Možná by vás překvapilo, co by se začalo dít s vaším zdravě prohřátým tělem. Hibernace totiž není žádný pohodlný spánek, ale výlet na práh smrti.

Tělesné funkce zimních spáčů se postupně zpomalují, až se v některých případech skoro zastaví. Američtí skokani lesní nebo sibiřští pamloci mohou klidně promrznout na kost, a přesto se jim nic nestane. Před zimním spánkem totiž do krve a tkání vyloučí chemické látky, které fungují jako nemrznoucí směs do ostřikovačů v autě.

Kanadské užovky pruhované sice v zimě nepromrzají, někteří užovčí samečci se však s teplem moc nepárají. Užovky často zimují společně po stovkách v jednom úkrytu. Na jaře vylézají první právě samečci, aby si počkali na partnerky k páření a předtím se na sluníčku trochu prohřáli.

Některým z nich se však z kanafasu moc nechce, takže mají proti ostatním zpoždění a ztuhlé svaly. Ale nevadí – hned je po ruce trochu nefér řešení.

Promrzlí hadi vypustí do okolí samičí feromon, který ostatní samce úplně poblázní. Okamžitě podvodníka obklopí v naději, že se na ně usměje milostné štěstí. On se však jen ohřívá o jejich těla, a životodárné teplo jim tak vlastně krade.