Když se mazlíte s obřím pavoukem, může vás kousnout. Nebo to sám odskákat

Jsou pro člověka všichni pavouci jedovatí? Pavouci jsou fascinující zvířata, o nichž se člověk může dozvědět spoustu zajímavého. „Nicméně není vhodné brát je do rukou, každá manipulace je pro ně zbytečným stresem. Navíc se občas stává – hlavně u dětí či u jedinců, kteří se pavouků bojí – že se leknou a pavouka pustí. To zejména u dobře vykrmených sklípkanů může znamenat, že jim praskne zadeček a pavouk následně uhyne,“ přimlouvá se zoolog Vít Lukáš, aby lidé své mazlíčky kvůli senzaci zbytečně nestresovali třeba právě nesmyslným lezením po obličeji. A jak je to u pavouků s jedovatostí? „Například většina u nás žijících pavouků má pro člověka tak slabý jed, že bychom kousnutí téměř necítili. A existují i pavouci, kteří jedovou žlázou nedisponují vůbec, například čeleď Uloboridae,“ vysvětluje zoolog. V případě doma chovaných pavouků doporučuje si nejprve zjistit, zda je ten který druh pro člověka potenciálně nebezpečný. „Už jen mezi sklípkany jsou druhy, které mají pro člověka velmi mírný jed, například z rodu Grammostola či Brachypelma. A pak druhy, které mají jed výrazně silnější – například rod Poecilotheria. Zejména u alergiků by tyto druhy mohly způsobit závažnější potíže: mohou kousnout, případně si lze vypěstovat alergii na žahavé chloupky některých amerických druhů,“ upozorňuje Vít Lukáš.