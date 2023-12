Mají vypnout a nespalovat energii. Místo hibernace končí zmatení třeba na wc

Stačí nepanikařit a zavolat na místně příslušnou záchrannou stanici, jejichž přehled najdete na stránkách zvirevnouzi.cz. V Praze můžete volat rovnou zvířecí záchranku na pohotovostní telefon 774 155 185. Má to smysl, všechny druhy netopýrů jsou u nás chráněny zákonem.

Pokud netopýři nejsou zranění, jen zesláblí či mírně podchlazení, tak se tito letci naštěstí obvykle dají po pár týdnech péče a přikrmování v záchranné stanici opět dohromady a ve správný čas mohou být vypuštěni na nějakém bezpečném místě do světa.

Podle ochránců přírody se netopýři ještě minulý týden běžně krmili nočním hmyzem, rychlá změna počasí a náhlý nástup zimy však některé z nich docela nemile překvapily. Proto má pražská zvířecí záchranka docela napilno: lidé je volají kvůli netopýrům, které objevili v bytech, halách, chodbách nebo právě i na dámských záchodech ministerstva vnitra.

„Všichni nyní nalezení netopýři potřebují pomoc,“ apeluje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. „Projdou vyšetřením, dokrmením a zimovat budou již pod dohledem odborníků z ČSOP Nyctalus v připravené staré štole v lomu v Českém krasu,“ dodává. Na jaře je za vhodných podmínek ochránci opět vypustí na svobodu.

Jsou to nejpočetnější a dlouhověcí savci

Kvůli nevyzpytatelnému počasí se netopýři mohou zdát snadno zranitelní, nicméně nenechme se mýlit. Evolucí získali celou řadu adaptačních schopností a díky tomu jsou letouni – kam netopýři patří – druhově nejpočetnější savčí skupinou na planetě. Tvoří 22 % všech druhů savců. A jejich životní strategií je i dlouhověkost.

„Netopýři totiž umí své tělo natolik vypnout, že během spánku téměř nespalují žádné kalorie a sníží svou tělesnou teplotu. Díky takové pravé zimní hibernaci si v podstatě prodlužují život,“ vysvětluje Stýblo.

Netopýr pestrý tento týden okupoval dámskou toaletu na Ministerstvu vnitra v Praze.

A protože jsou netopýři žijící u nás hmyzožravci, je pro ně nejvhodnější celou zimu prospat. Nicméně k hlubokému spánku potřebují netopýři vhodné podmínky, ideálně na prověřeném zimovišti. „Svým úkrytům jsou netopýři věrni a pokud o něj přijdou náhle, třeba právě před zimou, nemusí již stihnout nový úkryt vůbec najít,“ popisuje ochránce přírody.

Reálné případy bývají leckdy absurdní

V Praze bývají případy zmatených netopýrů, kteří hledají nějaký nový úkryt před zimou na ne úplně vhodném místě, spojovány se zateplováním budov. „Někde například stačí zaslepit průduchy u nepoužívaných vafek a desítky netopýrů naráz přijdou o domov. Umírají na podvýživu a podchlazení,“ udává konkrétní příklad Petr Stýblo.

Pražská zvířecí záchranka bezplatně pomáhá divokým zvířatům již od roku 2009, specializuje se na rychlé zásahy, odchyty, vyproštění, první pomoc a rychlý převoz do záchranné stanice či k veterináři. Aktuálně její činnost podporuje Magistrát hl. m. Prahy, městské části Praha 4, 7, 5, 12 a dobrovolní dárci, kteří přispívají na účet veřejné sbírky. Finanční podpora města totiž pokrývá jen zlomek potřebných nákladů.

V Praze zvířecí záchranka nejčastěji vyjíždí za netopýrem rezavým, hvízdavým či pestrým. Toho posledního se týkal i telefonát a následný úspěšný výjezd záchranky před dvěma dny:

„Dobrý den, Ministerstvo vnitra, našli jsme na dámských záchodech za žaluzií netopýra. Syčí na nás, co máme dělat?“

„Děkujeme za zavolání, to zní jako netopýr pestrý, takto zastrašuje nepřítele. Zachovejte klid, rádi si pro něj přijedeme, za chvíli jsme u vás.“

V tomto případě to pro netopýra dobře dopadlo. Nebyl zraněný, záchranář ho rychle odchytil a v záchranné stanici už dostal potřebnou péči. Ochránci přírody jsou každopádně vděčni za pomoc se záchranou každého jedince, protože poslední zdroje netopýří potravy jsou s mrazy pryč, a tak je jasné, že každý netopýr nalezený mimo dutinu zimoviště odbornou péči potřebuje. V takovém případně neváhejte a zavolejte mu ji. A manipulaci s křehkým netopýrem už raději nechte na záchranářích.

Vafky, Vltava i chodník před obchoďákem

Pár konkrétních případů, odkud Pražská zvířecí záchranka netopýry zachraňovala? Na začátku listopadu to byli netopýři hvízdaví ve vafkách na Vinohradech, kde se oprava vysypané omítky okolo vývodu topného zařízení odkládala až do listopadu, a pak dělníci narazili na skupinu netopýrů nastěhovaných do – pro ně ideální dutiny. Naštěstí netopýry nezazdili a zavolali záchranáře. „A protože zima ještě úplně nezasáhla, všichni netopýři až na jednoho byli v plné kondici a po posouzení situace mohli být k večeru vypuštěni – takových neopravených otvorů je totiž po Vinohradech naštěstí více, o některých konkrétních obsazených víme,“ popisuje jeden z „vafkových“ případů odbornice Kateřina Landová z Pražské zvířecí záchranky. Jediný podvyživený jedinec tehdy šel na dokrmení a zazimování do odborné péče ZO ČSOP Nyctalus.

Netopýr rezavý je druhým nejčastěji zachraňovaným netopýrem. Příčinou je většinou kácení starých stromů či stavební úpravy.

Záchranáři už vyjížděli i pro netopýra pokousaného od kočky, která jej ještě živého donesla domů. „Komplikovaná otevřená zlomenina loketní kosti by normálně znamenala eutanazii. Protože se ovšem jednalo o druh, který si dobře zvyká na lidskou péči – netopýra rezavého – přistoupilo se k amputaci křídla a nyní je netopýr v péči odborníků ve společnosti dalších handicapovaných netopýrů. A pokud se úspěšně doléčí, stane se z něj spolu s dalšími ambasador ochrany netopýrů na veřejných akcích,“ vysvětluje Landová, že i záchrana zraněného netopýra má opravdu smysl.

Netopýr pestrý. Snímek z akce Netopýří noc, kdy se lidé mohli seznámit s životem a ochranou netopýrů.

„Ryby neberou, ale vytáhl jsem z vody netopýra, a protože jsem vás viděl na TikToku, tak volám,“ překvapil pro změnu Pražskou zvířecí záchranku jeden zářijový telefonát. Od rybáře, který ve Vltavě pod Libeňským mostem v proudu chytal ryby. „Plaváčka jsme zkontrolovali a kromě silného vyčerpání naštěstí ničím netrpěl. A po třech týdnech péče mohl za vhodného počasí letět v plné síle na svobodu,“ konstatuje ochranářka.

V říjnu zase jeden pán našel netopýra pestrého doslova rozplácnutého na rušném chodníku vedle obchodního centra na Pankráci. „Nálezce nám hned volal a prosba od nás zněla: „Jedeme, ochraňte ho do našeho příjezdu.“ A protože jej do našeho příjezdu nechtěl opouštět kvůli shánění papírové krabice, kterou by netopýra přikryl, tak přes něj přehodil plátěnou taškou, kterou měl v kapse. Tu pak pečlivě střežil a chránil před chodci a psy,“ vypráví s úsměvem Kateřina Landová. Ač to totiž muselo působit bizarně, pán tak zachránil netopýrovi život. Naštěstí byl totiž jen podchlazený a vyčerpaný, a po dvoutýdenní odborné péči mohl být vypuštěn zpět do přírody.

Netopýr hvízdavý je záchrannými stanicemi nejčastěji přijímaným netopýrem v Česku. Někdy zalétnou do bytů i celá hejna i několika set jedinců.

Netopýra hvízdavého našli před pár týdny také na zemi vedle dvacetipodlažní skleněné kancelářské budovy. Pražskou zvířecí záchranku mu zavolala paní z kavárny v přízemí – její číslo totiž zná až moc dobře, protože ji pravidelně volá kvůli otřeseným pěvcům, co do budovy narážejí. „Netopýři se ale orientují echolokací, proto byl tento jedinec spíše vyrušen v úkrytu nějakým dravcem. Byl sice vyčerpaný, ale po pár dnech péče mohl být vypuštěn,“ uzavírá Kateřina Landová.