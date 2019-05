Věrnost je proti přírodě, zahýbají si vlaštovky i většina savců

Proč jsou někteří lidé nevěrní? Možná se to dozvíme od vlaštovek. V Česku už devět let probíhá světově unikátní výzkum ptačí promiskuity, který leccos vypovídá i o nás. A vědci se snaží přijít na to, jaký praktický význam má, že si zvířata zahýbají.