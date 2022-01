Smrdutý dech z tlamy vašeho psa může mít řadu příčin, i požírání výkalů

To, že pejsci často nevonní po růžích, ví většina chovatelů. Nejvíce problémová, co se týká zápachu pak bývá tlama, a to může být obtěžující nejen pro okolí pejska, ale i pro něj samotného, protože tento jev může znamenat i možná onemocnění.