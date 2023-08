Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Oslové jsou spolu s koňmi jedinými domestifikovanými lichokopytníky. Jejich sbližování s člověkem započalo v daleké historii na africkém kontinentě. To jim dalo do vínku ohromnou houževnatost a skromnost co do pestrosti potravy. Reportérka vyrazila na oslí farmu nedaleko Turnova.