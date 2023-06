Toto přírodní plemeno s primitivními rysy je u nás velikou vzácností. Náročnější název plemene se v jeho rodném Thajsku vyslovuje jako „ban-keo“, anglicky také jako „ben-kjů“.

Thajský bangkaew, jenž se řadí do rodiny asijských špiců, je nekompromisním hlídačem a velkým milovníkem své rodiny. Na svém páníčkovi může oči nechat a byl by schopný pro něj udělat cokoliv, co je v jeho silách.