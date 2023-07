Podmínky pro vycestování se psem či kočkou jsou tři. Smysl má i pojištění

Chystáte-li se svým psem nebo kočkou v létě do zahraničí, měli byste vědět, co aktuálně vyžaduje země, kam cestujete. Evropské země mají zcela jasně daná pravidla a většinou stačí splnit tři podmínky, které popsala veterinární lékařka Michaela Riedlová ve videu pro televizní Receptář: pes či kočka musejí být očipovaní, mít platný cestovní pas a očkování proti vzteklině.

Koneckonců, ty samé požadavky na své klienty mívají i pojišťovny, takže se vyplatí svému mazlíčkovi rovnou sjednat i cestovní pojištění. Sami si cestovní pojištění jistě také sjednáváte, tak aby se vám v případě nutné návštěvy ordinace veterinárního lékaře v zahraničí dovolená výrazně neprodražila.

Jak tedy připravit zvířecího člena rodiny – kočku nebo psa – na cestu a které dokumenty v žádném případě nezapomenout doma?

První podmínkou výjezdu do zahraničí je označení zvířete mikročipem, ovšem pozor. „Mikročipů je na trhu opravdu mnoho a je třeba dbát na to, aby mikročip aplikovaný vašemu psovi nebo kočce splňoval základní mezinárodní IZO normy. Jedině tak je totiž jisté, že pracovníci na hranicích ho přečtou svými čtečkami. Pokud tomu tak není a mikročip vašeho psa nebo kočky tuto normu nesplňuje, je vaší povinností mít vlastní čtecí zařízení,“ upozorňuje Riedlová.

Za druhé je nutné, aby měl pes (opět to platí i pro kočky) vystavený europas. „Starší mezinárodní očkovací průkazy už tomuto účelu určitě nevyhovují. A pokud štěně od chovatele přichází s mikročipem, ale bez vystaveného europasu, doporučuji nechat europas vystavit u veterinárního lékaře nejpozději při očkování proti vzteklině,“ doporučuje zkušená veterinární lékařka.

Pojištění mazlíků se vyplatí nejen na cestách Nejenže může váš zvířecí parťák potřebovat v zahraničí veterinární ošetření, může také způsobit škodu a odpovědnost za něj nesete vy. Na našem trhu působí hned několik pojišťoven, které nabízejí pojištění domácích mazlíčků přímo k vašemu cestovnímu pojištění, i online, podmínky se pochopitelně liší.

A právě očkování proti vzteklině je třetí podmínkou pro vycestování do zahraničí – přičemž je důležité dodržet uvedené pořadí: tedy opatřit zvíře mikročipem, nechat mu vystavit europas a zařídit očkování proti vzteklině.

„Pamatujte, že pro účely cestování je očkování proti vzteklině platné až za 21 dní po aplikaci,“ upozorňuje Michela Riedlová. Pokud se tedy chystáte se štěnětem po prvním očkování na cestu, pamatujte, že je nutné ho očkovat nejpozději tři týdny před ní.“ Očkování proti vzteklině je podle konkrétní použité vakcíny platné jeden nebo tři roky po aplikaci pro udržení jeho platnosti bez přerušení. Přitom je velmi důležité nechat psa přeočkovat nejpozději ve stejný den určeného roku, tedy za jeden anebo za tři roky.

Přípravy na cesty se psem samozřejmě obvykle bývají jednodušší – pokud o svého psa řádně pečujete, čip, europas i platné očkování proti vzteklině by měl mít. U koček to bývá složitější, protože ty u nás obvykle proti vzteklině neočkujeme a nemívají mikročip ani europas. Pokud se tedy chystáte vycestovat s kočkou, začněte s přípravami na její cestu do zahraničí včas.

Jedete do Švédska či Británie? Zbystřete

Stále platí, že v případě cestování s mazlíčkem do zahraničí se o konkrétní podmínky vstupu do vybrané země zajímejte s dostatečným časovým předstihem. I když má váš pes čip i pas, a je naočkovaný proti vzteklině, může se vyřízení potřebných dokumentů protáhnout i na několik týdnů.

Některé země, například Velká Británie, Irsko, Švédsko nebo Malta, totiž vyžadují před příjezdem ještě stanovení účinné hladiny protilátek proti vzteklině. Takových zemí je ovšem mnohem víc a mívají i mnoho dalších různých podmínek. Je povinností majitele zjistit si na příslušné ambasádě podmínky pro dovoz do konkrétní země. Je velice důležité začít řešit všechny tyto záležitosti včas, doporučuji minimálně dva měsíce předem,“ radí Riedlová.

Může se totiž stát, že hladina protilátek proti vzteklině nebude u vašeho zvířete dostatečná. „Pak je potřeba pejska znovu naočkovat a za další 2 až 3 týdny znovu odebrat krev a čekat na výsledky další 2 až 3 týdny,“ vysvětluje veterinární lékařka, jaká anabáze by vám mohla udělat čáru přes rozpočet.