Hledá se nejroztomilejší mazlík. Posílejte fotky, rozhodne férová anketa

Fotky mazlíčků vkládejte ZDE Každý měsíc lze poslat jeden aktuální snímek svého zvířete, ideálně v šířkovém formátu. Splní-li fotka zadání ankety a technická kritéria pro zveřejnění, zařadíme ji do čtenářské ankety a zúčastní se hlasování. Fotografie, které pošlete do čtvrtka 14. července včetně, najdete v tom případě v prvním, tedy červencovém kole. Hlasovat můžete i opakovaně, a to až do konce měsíce, tedy do neděle 31. července. V pondělí 1. srpna ve 12:00 se pak dozvíte, jak první – tedy červencové – kolo ankety dopadlo.