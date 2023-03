Spí se svými slepicemi, kachnami a psy. Hypnoterapie jí pomáhá od bolesti

Profesionální trenérka psů Joe z Essexu má několik závažných zdravotních problémů. Před deseti lety jí doktoři diagnostikovali myalgickou encefalomyelitidu neboli chronický únavový syndrom a fybromyalgii, chronickou bolestivou chorobu pohybového aparátu. To vše se přidalo ještě k depresím, které má už od 13 let.

Vše, co člověk běžně zvládá, je pro ni extrémně náročné. Mezi symptomy únavového syndromu patří neustálý pocit extrémní únavy, dlouhá regenerace po fyzické aktivitě i problémy s myšlením, pamětí a koncentrací.

„Vezla jsem kachnu k veterináři a na zpáteční cestě jsem skončila v Sussexu místo v Essexu, protože můj mozek prostě nefungoval tak, jak měl. Přitom jsem zkušená řidička a používám navigaci. Prostě jsem nemohla přijít na to, kde jsem,“ svěřila se Nutkinsová pro britský list Independent.

Kvůli fybromialgii zase trpí neustálou bolestí, na kterou vyzkoušela již téměř vše, od morfinových náplastí přes světelnou terapii až po magnetický náramek, který podporuje přirozené hojení těla. Ale až hypnoterapie jí skutečně dokázala ulevit.

„Hypnoterapie mi změnila život. Na sezení se moc těším a všechno je díky ní snazší,“ vysvětlila.

S hypnoterapií začala během covidového lockdownu přes Zoom. Chtěla tak zlepšit svůj život poté, co na sezení viděla reklamu na Facebooku. Od té doby absolvuje sezení pravidelně spolu se svými psy, slepicemi a kachnami.

„Je to 40 minut řízené meditace a později hypnózy. Je to bizarní, ale skutečně to funguje. Terapeutka počítá od deseti do jedné, a když se dostane k jedničce, všechna zvířata v místnosti spí. Pak počítá nazpátek do deseti a na deset jsou všechna na nohou, vzhůru a protahují se,“ popsala Nutkinsová.

„Já se normálně nikdy necítím svěží. Po sezení jsem však klidnější, zrelaxovaná a skutečně si odpočinu. Velmi to pomohlo mému mentálnímu zdraví, mám svůj prostor pro odpočinek a nemusím se trápit tím, že bych měla pracovat nebo dělat cokoliv jiného.“

Relaxovat bez výčitek je pro ni velmi důležité, často má totiž kvůli své únavě pocit, že nic nezvládá. Naštěstí jí se vším vypomáhá manžel, i když jako řidič bývá i několik dní mimo domov.

„To pak musím nasadit statečnou tvář a říct, že to zvládnu, i když třeba jen vynést smetí je pro mě někdy nadlidský úkol,“ sdílela svou zkušenost.