Vědci šlechtí GMO kočku pro alergiky. Čas ukáže, zda nejde o utopii

Ano, existuje pár kočičích plemen, která se označují jako vhodná pro alergiky. Patří mezi ně například sphynx nebo lykoi. Většinou jde o kočky bez srsti, která ovšem představuje jen část problému. Trochu to pomůže, ale bezproblémové soužití s domácím mazlíčkem to nezaručí.

Alergik totiž reaguje i na kočičí sliny, takže opravdu hypoalergenní kočka zatím neexistuje. Alergií na kočky, kterou doprovází kýchání nebo svědění, přitom trpí patnáct procent populace a možnosti léčby jsou velmi omezené.

Skupina amerických vědců se rozhodla to změnit. Zaměřili se na protein (nesoucí název Fel d 1), který se vyskytuje v kůži a slinách koček, a tedy i na jejich srsti, a je to hlavní podezřelý v souvislosti s „alergií na kočky“.

Problémem pro alergiky zdaleka nebývá jen srst, nosičem alergenů jsou i kočičí sliny.

„Náš způsob řešení by neodstranil jen příznaky alergie, ale úplně by eliminoval protein, který alergii způsobuje,“ uvedla pro Daily Mail Nicole Brackettová, vedoucí studie (publikované ve vědeckém časopise The CRISPR Journal). Tento protein by přitom neměl být pro kočky příliš důležitý, protože se značně liší u domácích kočičích mazlíčků a u jejich vzdálených divokých příbuzných, jako jsou například lvi.

Vědci při práci použili systém CRISPR, který funguje jako jakési molekulární nůžky. Tato technologie, jejíž autoři za ni získali Nobelovu cenu za chemii v roce 2020, je považována za jeden z největších objevů století. Nejenže umí nalézt konkrétní kus DNA uvnitř buňky, ale umí ho i odstranit nebo změnit.

Pomocí tohoto nástroje tedy vědci odstranili geny, které produkují problematický protein, ve tkáni padesáti koček. Než se přejde od experimentů na buňkách k dalším krokům, jako je například vytvoření modifikovaných kočičích embryí, je zapotřebí ještě dalšího výzkumu.

Nicméně vědci už teď doufají, že zhruba během pěti let se jim podaří kočičího mazlíčka vhodného pro alergiky opravdu vytvořit.