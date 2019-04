Hmyz jako netradiční mazlíček. Je ideální pro alergiky

Michal Siegel žije s hmyzími společníky více než deset let. K tomuto koníčku začal mít sklony již v dětství.

„K lásce k bezobratlým mě přivedl můj zesnulý děda. Sice se věnoval primárně myslivosti a dřevovýrobě, ale entomologii měl jako koníčka. Bylo to tenkrát spíše sběratelství, hmyz jsme vyloženě, až na pár výjimek, nechovali. K tomu jsem se dostal až později a dnes to bude zhruba dvanáct let, co se chovu věnuji.“

Brouk, kudlanka nebo šváb jsou ideální pro začátečníky

Podle Siegela jsou nejčastěji chovanou skupinou hmyzu takzvané strašilky, kudlanky, švábi nebo brouci. „Všechny tyto skupiny mohu doporučit naprostým začátečníkům. Vždy se najdou druhy, které nevyžadují přílišnou péči nebo extra podmínky,“ vysvětluje chovatel.

Upozorňuje, že před koupí hmyzího společníka je vždy zásadní si zjistit všechny potřebné informace o daném druhu a zvážit, zda je ve vašich silách zajistit mu vhodné podmínky.

Netradiční mazlíky nemusíte pouze pozorovat. S některými se můžete i – velmi obrazně řečeno – pomazlit. „Neškodné bezobratlé lze brát na ruku, nelze je ale socializovat. Mají velmi primitivní nervovou soustavu a řídí se primárně svými instinkty. Také není příliš moudré manipulovat holou rukou například s jedovatými druhy, i když to stejně jednou za čas všichni děláme,“ přiznává Michal Siegel.

Vzhledem ke křehkosti hmyzu je třeba mít na paměti, že o mazlení jako takovém nemůže být řeč. „Něco jako mazlení se s morčetem nepřipadá v úvahu. Spíše se tím zvyšuje riziko, že zvířeti ublížíte,“ varuje.

Pokud si potrpíte na design, investujte spíše do terária

Pokud se rozhodnete pro podobného netradičního mazlíčka, je důležité mu obstarat vhodné „bydlení“.

Strašilky Jako insektária se hodí skleněné, nejlépe lepené nádrže typu „akvárií“, které můžeme postavit na nejmenší stranu a z víka akvária zakrytého dřevěným rámem s pletivem tak udělat snímatelnou boční nebo přední stěnu. Obecně by minimální výška insektária pro strašilky měla být troj- či lépe čtyřnásobkem délky těla dospělé samice



„Pro chov jednoho nebo malého množství druhů v obytné místnosti se používají zejména skleněná terária, takzvaná insektária,“ doporučuje chovatel.

Pokud se však rozhodnete chovat více těchto zvířátek, je nevhodnější použít dobře uzavíratelné plastové boxy. Mezi chovateli jsou tato obydlí nejčastější především z praktických důvodů v případě vyššího počtu chovaných jedinců. „Oproti teráriím však nejsou příliš vzhledné,“ přiznává chovatel.

Krmení se liší podle druhu. „Strašilky přijímají různé druhy listí, kudlanky zase loví drobné bezobratlé. Larvy brouků požírají tlející listí a jejich dospělí jedinci zase ovoce. Na rozdíl od nich takoví švábi nejsou vůbec vybíraví, sežerou takřka cokoli,“ popisuje Michal Siegel.



Kde hmyzího mazlíka seženete

Hmyzí společníka lze získat dvěma způsoby. Buď jej pořídíte na chovatelské burze nebo přímo od soukromého chovatele. „Díky internetu je vše jednodušší, a tak lze nalézt inzeráty na různých chovatelských portálech nebo je vhodné využít sociální sítě. Na Facebooku existuje spousta skupin zaměřených na chov bezobratlých,“ radí Siegel.

Kudlanky Kudlanky jsou dravci, a tak je u většiny druhů nutné chovat je odděleně. Pro dospělé kudlanky většiny druhů je vhodné terárium o rozměrech 30cm na výšku se dnem 20 krát 20 cm, ale je možné použít třeba i velkou zavařovací sklenici, kam se umístí větev, na které bude kudlanka trávit většinu času.

Pokud se pro mazlíka vydáte do zverimexu, nejpravděpodobněji odejdete s prázdnou. Hmyz se zde nabízí výjimečně, spíše zde na něj narazíte jako na krmivo pro terarijní zvířata.

Nejlevněji vás vyjdou strašilky či švábi, kteří většinou stojí pár korun, případně je lze sehnat i zdarma. Některé druhy z těchto skupin se však mohou vyšplhat i na cenu několik stovek korun.

Jiné hmyzí exempláře však mohou být ještě dražší. „S nejvyššími částkami jsem se setkal u brouků, kde se cena za dospělý pár u vzácných jedinců klasicky pohybuje i v řádů tisíců, někdy desetitisíců. I zde ale nalezneme velmi levné exempláře pro začátečníky,“ doplňuje chovatel.



Mohou žít i několik let

Mnohé jistě napadne, jak dlouhou dobu chovaný hmyz vůbec žije. Samozřejmě záleží na druhu.

Bez hmyzu by „spadl“ celý ekosystém Podle Michala Siegela je zaujatost lidí vůči hmyzu více než zřejmá. „V poslední době se hmyz stává čím dál více nepochopený a nechtěný, zejména kvůli bulvárním článkům, které naprosto neškodné druhy prezentují jako agresivní zabijáky. Paradoxně jen díky hmyzu ale funguje celý ekosystém, který nás všechny udržuje naživu,“ uzavírá.



„Některé druhy žijí i řadu let, jiní zas jen pár týdnů či měsíců. Mají ale většinou rychlý vývojový cyklus, takže se brzy můžeme těšit z další odchované generace. Výjimkou jsou brouci, kde vývoj larev bývá dlouhý, až několik let. Dospělí jedinci žijí jen pár měsíců, v extrémních případech týdnů,“ vysvětluje Siegel.

Hmyzí mazlíček je skvělým řešením pro alergiky. „Jedná se o velmi vhodné chovance pro lidi, kteří trpí nějakou formou alergie na zvířecí srst,“ upřesňuje chovatel a pokračuje: „Já sám jsem bezobratlé hodně využíval i při ’léčbě’ arachnofobie a mělo to neskutečný úspěch.“

Na své si zajisté přijdou i nadšenci pro přírodu. „Určitě bych je doporučil také každému, kdo se nějakých způsobem zajímá o přírodu, ať už jako pro potřeby studia nebo jako hobby,“ dodává.