Vybírejte únorového mazlíčka a soutěžte o psí dentální pamlsky na čtvrt roku

Soutěžte v březnu o nejkrásnější PSÍ ÚSMĚV, fotografii vložte ZDE. Hrajete o dentální pamlsky v hodnotě 20 tisíc Kč. Bez čistých zdravých zubů nevykouzlí krásný úsměv ani pes, byť by byl seberoztomilejší. Proto jsme pro vás na březen připravili soutěž ve spolupráci se značkou Pedigree, která se zasazuje o správnou péči o psí zuby a je současně výrobcem dentálních pamlsků pro prevenci před onemocněním ústní dutiny psů. Březnové kolo je tedy vyčleněno pouze pro vaše psí kamarády a jejich úsměvy zaznamenané na fotografiích. Chcete-li soutěžit o ceny a pochlubit se kvalitním snímkem svého šťastného psího společníka, ideálně šířkovým, vložte ho ZDE. (Zašlete-li snímek jiného zvířecího kamaráda, redakce si vyhrazuje možnost jeho zařazení do dalšího kola ankety o nejroztomilejšího mazlíčka.) Těšíme se na fotografie s úsměvy vašich psích kamarádů. Do soutěžní ankety o ceny redakce vybere ty nejlepší snímky odpovídající zadání a zaslané do 14. března 2023, den poté začne jako obvykle čtenářské hlasování. Čtyři nejlepší snímky budou odměněny balíčkem dentálních psích pamlsků na čtvrt roku, každý v hodnotě zhruba 5 tisíc Kč.