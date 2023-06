VIDEO: Pražská výstava bezobratlých ukáže i druhy, které už u nás vyhynuly

Po pěti letech se do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vrací oblíbená Velká výstava bezobratlých. Jako už tradičně reálně dokumentuje, jak je naše příroda pestrá. Ukazuje i druhy u nás již vyhubené, díky kterým by mohla být i pestřejší. Veřejnosti se otevře v pátek 2. a potrvá do neděle 11. června.