Gorilám v uzavřené zoo chovatelé zajišťují bezpečí, pohodu i zábavu

Gorily jsou neustále pod dozorem kamer, takže chovatelé teď jasně vidí, jak je jakýkoli pohyb v návštěvnickém prostoru hned zaujme: zbystří a sledují, co se tam děje. Gorily opravdu byly za běžného režimu zvyklé lidi denně pozorovat. Když odpočívaly a ležely u výloh, tak se dívaly, jak se lidi za sklem mění.

Teď hned reagují, ať se za výlohou objeví chovatel, opravář, případně veterinář, jako ke konci úvodního videa. V jeho případě hned všichni vyletí, ať zrovna dělají cokoli, a běží se podívat k výloze, co se bude dít. Když se tam pohybují chovatelé, pozorují je. A Ajabu toho hned využívá ke hře.

Přísná bezpečnostní opatření jsou pro gorily jako lidoopy každopádně životně důležitá, proto si chovatelé goril v pražské zoo kvůli současné pandemii koronaviru nastavili rozumná bezpečnostní opatření sami ještě předtím, než spatřila světlo světa doporučení Evropského záchovného programu (EEP).

„Bylo by samozřejmě ideální se teď k lidoopům vůbec nepřibližovat, ale bezpečnou vzdálenost mezi chovateli a zvířaty u nás dost dobře dodržovat nelze. Naše zvířata jsou totiž zvyklá na krmení z ruky, protože nám to mj. pomáhá hlídat jejich zdravotní stav. Právě proto jsme si hned na počátku nákazy sami nastavili jasná pravidla, abychom sebe i vzácné lidoopy před nákazou ochránili,“ popisuje Vít Lukáš, kurátor chovu primátů Zoo Praha.



Proto je chovatelský tým u primátů od počátku března napevno rozdělen do dvojic, z nichž každá pracuje pouze s jednou skupinou zvířat. „Eliminujeme jakýkoliv kontakt jak mezi jednotlivými dvojicemi, tak mezi našimi chovateli a dalšími zaměstnanci zoo,“ vysvětluje Lukáš s tím, že při průchodu kamkoli do zázemí u zvířat každý prochází dezinfekční rohoží a dezinfikuje si ruce.

Gorily přes den hodně zaměstnávají hlavolamy (jeden z nich v pozadí), pokud jsou uvnitř. Pokud je ovšem krásné počasí pustí ven, užívají si požitkářsky venkovní výběh.

Ruce si chovatelé dezinfikují u každé činnosti, roušky také používají po celou dobu, co jsou v práci. V prostorách, kde se připravuje krmení (v rukavicích), se nepije ani nejí, a ovoce a zelenina se myjí ještě důkladněji, než je tomu za normálního režimu. „Celkově se teď u zvířat zdržujeme co možná nejkratší dobu a jezdíme do práce autem. Kdo se chce vyhnout cestám do práce hromadnou dopravou, může v zoo přespávat. A kdo má příznaky nachlazení, zůstává doma,“ vypočítává kurátor, že při péči o lidoopy nelze nic podcenit.

Gorily těmito opatřeními nijak netrpí. Chovatelé jim jako obvykle každý den připravují enrichment, a tak z nejrůznějších hlavolamů dolují vločky, burizony či granule. S jídlem schovaným v kostkách upletených z hadic, v opláštěných válcích s otvory, v míčích, kongách či barelech se totiž zabaví na delší dobu.

„Hlavně je teď pro gorily velkou výhodou teplé počasí, díky kterému mohou chodit ven, což jim zpestří den úplně ideálně: pasou se na trávě, mají více prostoru, když zatouží být chvíli samy. I mláďata se tam vyřádí,“ uvedl kurátor.

Podobně jako lidé si to prostě gorily venku na trávníku, pod stromem a u zurčícího potůčku opravdu užívají: povalují se s rozkošnickou chutí v trávě, ze které vyjídají sedmikrásky Nuru s Richardem. I větve na okus, které mají uvnitř pavilonu připravené od chovatelů, si gorily raději vytahují ven na čerstvý vzduch.