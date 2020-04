Pražská zoo otevře už v pondělí. Obávám se důsledků, přiznává ředitel

14:48 , aktualizováno 14:48

Ředitel Miroslav Bobek s kolegy připravoval pražskou zoo na otevření pro veřejnost 25. května. Ve čtvrtek večer je ale vláda překvapila rozhodnutím, že venkovní prostory zoologických zahrad bude možné otevřít již v pondělí. Hned po víkendu se tak její brány zase otevřou, hlavními lákadly budou nová mláďata.

Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha, u vstupu do prázdné zahrady. Říká, že když po jejím uzavření do ní 13. 3. vešel, upadal téměř do pocitu zmaru a domů odjížděl deprimovaný. | foto: Michal Sváček, MAFRA