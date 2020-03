VIDEO: Krásné počasí slibuje, že se sloní holčička brzy proběhne venku

Ze samičky slona indického mají chovatelé obrovskou radost, protože u ní je šance, že jako dospělá zůstane v pražském chovu. Zatím pěkně prospívá, má se k světu a od prvního dne od Tamary krásně pije. „Narodila se nad ránem, a jen během pátečního dopoledne už jsme ji viděli zhruba čtyřikrát pít od matky,“ uvedl pro iDNES.cz Pavel Brandl, kurátor savců Zoo Praha.

Podívejte se, jak krásně pila a odpočívala v neděli. Slonice Tamara, matka dospívajícího Rudiho, se o své druhé slůně stará velmi vzorně a pečlivě:

VIDEO: Dvoudenní sloní holčička krásně pije a máma si ji hlídá

Sloní holčička je samozřejmě stejně jako její matka pod bedlivou veterinární kontrolou a ještě ji čekají nutná vyšetření. S přibývajícími dny je ovšem stále živější, takže každodenní zdravotní kontroly začínají být oříškem. „Zatím lze říci s jistotou, že v pořádku je určitě novopečená matka,“ konstatuje kurátor.

U slůňat bývá zdárný vývoj během na hodně dlouhou trať. „Prvním zlomem bude konec týdne, kdy by měla začít zvyšovat hmotnost. Ta se jako u všech mláďat po porodu nejprve propadne: mládě se hýbe, má velký energetický výdaj, dýchá, vylučuje. Za pár dní by se to mělo otočit a příjem energie z mateřského mléka by měl vést k tomu, že začne přibírat a narůstat,“ doufá Brandl.

VIDEO: Rozhovor s kurátorem Pavlem Brandlem

Zatím je sice slůně od ostatních slonů kromě své matky Tamary a vysoce březí samice Janity odděleno, všichni sloni ovšem na sebe vidí a navzájem se cítí. O novém přírůstku stáda tedy dobře vědí i sloní dorostenci Max a Rudi.

VIDEO: Rozhovor s vrchním chovatelem Martinem Kristenem

„Během tohoto týdne slůně začneme vzájemně seznamovat s ostatními členy stáda, nejprve se staršími slonicemi Gulab s Shanti. A pokud se potvrdí příznivá předpověď počasí, půjde v závěru týdne ven na procházku i nové slůně,“ doufá Pavel Brandl i vrchní chovatel slonů Martina Kristen.