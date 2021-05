Venkovní žaluzie či inteligentní zámky. Jak vylepšit zabezpečení domácnosti

Zloději se většinou dostanou dovnitř vstupními dveřmi, v menším množství případů pak okny a balkony. Už z toho vyplývá, na co byste si měli dát obzvlášť pozor. Nemá asi cenu zdůrazňovat, jak je důležité zamykat, nesdělovat na sociálních sítích, že se zrovna rekreujete mimo bydliště, či mít dobré vztahy se sousedy, kteří by si všimli, kdyby se u vás dělo něco neobvyklého. Ale určitě má smysl připomenout rady odborníků i to, na čem se nevyplácí příliš šetřit.