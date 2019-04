Církevní restituce i ochrana památek. V Rozstřelu promluví ministr Staněk

Ačkoli se právě o pozici šéfa rezortu kultury spekulovalo už před březnovým sjezdem ČSSD nejvíce, ministr Staněk by podle svých slov chtěl vydržet ve funkci do konce volebního období. Kvůli tomu také nedávno stáhl kandidaturu do vedení ČSSD: „Dělat místopředsedu strany a ministra dohromady se nedá,“ uvedl.

V dubnu se Staněk potýkal se spory týkající se památkové ochrany obchodního domu Kotva, kdy zrušil rozhodnutí o prohlášení obchodního domu za kulturní památku. Před pár dny však Kotvu za kulturní památku prohlásil podruhé.



Ve své funkci už se Staněk musel vypořádat s výzvou k rezignaci, k níž ho letos v březnu vyzvaly desítky zaměstnanců Muzea umění Olomouc. Důvodem byla situace okolo projektu obrovské přístavby muzea nazvané Středoevropské fórum (SEFO) za víc než půl miliardy.

Zaměstnance muzea rozlítilo prohlášení ministerstva kultury k pondělní panelové diskuzi o problematice SEFO a architektonických soutěží. Podle jeho autorů od nástupu Staňka zesílil tlak na ředitele a celé muzeum umění.

Staněk rovněž rozebere otázku, jak aktuální je zdanění církevních restitucí. Loni v prosinci Staňka někteří politici zkritizovali za jeho účast na křtu knihy bývalého šéfa KSČM Miroslava Grebeníčka Ve znamení kříže, která je k církevním restitucím kritická. V rozhovoru pro MF DNES ze začátku dubna Staněk připustil, že jeho účast na křtu byla chyba.

Ministr v Rozstřelu také promluví o plánovaném rozpočtu na rok 2020 a o tom, jaké priority má v tomto směru jeho resort.