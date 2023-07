Jak zatočit s otravným hmyzem a co pomáhá na štípance

Komáři, tedy komáří samičky, potřebují naši krev, která jim slouží jako zdroj bílkovin pro vývoj vajíček. Včely a vosy se jen brání, pokud se cítí být v ohrožení, anebo se jim nějak nešťastně připleteme do cesty.

Lákají je také výrazné parfémy, ale i vůně jídla a sladkých nápojů. Třeba komáři dokážou na vzdálenost 35 metrů rozpoznat pach potu, který je pro ně neodolatelný.

Výrazné barevné oblečení především se žlutými vzory přitahuje hmyz, který si ho plete s rozkvetlou loukou. Nějaké to štípnutí by se asi dalo vydržet, ale hmyz při něm do našeho těla vylučuje obranný jed a látky proti srážlivosti krve.

A to právě způsobuje nejrůznější alergické reakce, u každého jiné, někdy jen zarudnutí, svědění, menší otok, jindy ale může jít i o život. Účinnou obranou jsou repelenty, doma nebo ve stanech elektrické odpařovače a lapače, sítě do oken, moskytiéry a spreje.

Třeba komáři nesnášejí aromatické bylinky, jako je levandule, máta, meduňka, rozmarýn, šalvěj nebo tymián. Stejně dobře funguje i skořice, citronová tráva nebo česnek. Jsou to zkrátka malé mršky, které nám umí znepříjemnit život, ale pár osvědčených rad pro vás máme.