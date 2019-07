Je po svatém Janovi. Nejvyšší čas na přípravu domácí ořechovice

Pokud máte na zahradě ořešák a jste si jistí, že nespotřebujete zralé ořechy, vyzkoušejte z nezralých plodů, které se sklízejí právě teď, vyrobit likér.

Podle našich babiček je každodenní stopečka ořechovice zárukou dobrého zdraví a nálady. Navíc by měla mít antibakteriální účinky a skvěle podporuje trávení.

Existuje několik variant přípravy. Každá hospodyňka má vlastní recept. Liší se nejen kořením, ale také základní surovinou. Buď se nechá likér louhovat ve vodce, nebo v tuzemáku. To vše ovlivní výslednou chuť.

Jak na to?

Vyplatí se vytáhnout žebřík a plody ze stromu ručně otrhat. Ty, které spadnou na zem, nemívají takovou kvalitu. Některé recepty radí je jen půlit, další krájet na zhruba půlcentimetrové plátky. Tato práce se vyplatí – měli byste z ořechů získat víc chuti.

Do sklenice, kam nasypete nakrájené ořechy, vložte celou skořici, pět kousků řebíčku, tři kousky jalovce a nastrouhanou kůru z poloviny citronu. Podle některých receptů můžete přidat ještě špetku muškátového oříšku.

V první fázi sklenici zalijete vodkou nebo tuzemákem a necháte měsíc až dva louhovat. Podle některých návodů se už ve fázi louhování přidává i cukrový rozvar, ale možné jsou obě varianty. Tedy louhovat v čistém alkoholu a rozvar přidat až posléze.

Každopádně cukerný rozvar připravíte z kila cukru rozpuštěného v půl litru vody. Ten necháte zchladnout a zalijete jím sklenici s ořechy a kořením (ať už rovnou, nebo až po vylouhování). Vyplatí se do rozvaru použít stejné koření jako do sklenice s louhovanými ořechy, aby se chutě dobře spojily.

Nakonec se likér přecedí přes plátýnko a slije do vydensifikových sklenic se šroubovacím uzávěrem. Ochutnávat lze už po týdnu (jak kdo to vydrží), ale zkušenost mluví o tom, že kdo vydrží až do Vánoc, pochutná si daleko víc.

Jaký je váš zaručený návod na nejlepší ořechovici? Podělte se s ostatními v diskusi.