Tvarohovou svačinku připravíte za čtvrtinu ceny z obchodu. Za deset minut

„Když se podíváte na složení některých z nich, najdete tam navíc různá zahušťovadla a další úplně zbytečné látky. Nehledě na to, že některé svačinky jsou podle mého názoru zbytečně přeslazené,“ popisuje v dopisu redakci.

Přitom podle ní stačí vzít jen základní ingredience, smíchat je a navíc si určit stupeň sladkosti.

„Proč děti navykat na sladkosti už v nízkém věku. Až budou dospělé, ať si se svým životem dělají, co chtějí, ale mojí zodpovědností je nepěstovat jim závislost na cukru už ve dvou letech,“ říká matka.

Podle jejího návodu stačí jenom smíchat vaničku tučného tvarohu a kelímek šlehačky na šlehání. Pak trochu dosladit. Pak podle chuti doplnit ovoce – jahody, maliny, borůvky, ořechy anebo třeba jenom trošku vanilkového cukru.

„Ale pokud máte doma takové konzervy jako já, naplňte jim to do těch pestrobarevných kelímků z obchodu. Děti na ně reagují víc než na chuť samotnou,“ doporučuje.

Co budete potřebovat?

Vyzkoušeli jsme recept čtenářky v redakci a můžeme říct, že příprava zabere rozhodně kratší dobu, než byste skočili do obchodu. A cena?

Tvaroh a smetana dohromady asi 45 korun, k tomu dvě koruny za sáček vanilkového cukru. A k tomu lžička moučkového cukru. Dohromady množství pro čtyři až pět dávek svačinky podle apetitu vašich potomků.

Jak na to

Jsou dvě metody, jak pochoutku vyšlehat. Buď vložíte do misky tvaroh i šlehačku najednou a šleháte, nebo je zpracujete zvlášť. My jsme zvolili variantu, která by měla zajistit tužší konzistenci, jež by se měla víc vyrovnat tuhostí průmyslovému zpracování.

Nejprve vyšleháte smetanu, musí mít přes 30 % tuku. Nemusíte ze skříně vytahovat velký robot, dokonce ani ruční s metlami. Klidně můžete použít i obyčejný tyčový mixér.

Během několika minut vyšleháte smetanu do fáze, až zhoustne. Pak stačí přidat tvaroh, trochu vanilkového cukru a lžičku moučkového cukru podle uvážení a vlastní chuti. Klidně nemusí být ani bílý rafinovaný, ale třeba hnědý třtinový.

Do hotového „tvaroháčku“ můžete klidně vmíchat jahody a nebo cokoliv, co mají vaše děti rády. Slogan „velké kousky ovoce“ tak konečně může dostat původní význam. Za pár minut a korun.

Máte také své zaručené recepty, jak vyrobit pro své děti zdravé a levné svačiny ze základních surovin? Podělte se s ostatními v diskusi.