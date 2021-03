Léčivá kalísie je šamankou mezi pokojovkami. Zvládá detoxikaci i ekzém

Šlahouny s kolénky odřízněte, vložte do papírového sáčku a dejte na tři dny do chladničky, aby množství účinných látek ještě stouplo. Potom cca dvacet kolének zalijte 0,5 litru kvalitního alkoholu a nechte dva týdny louhovat, jen denně protřepejte. Pak přeceďte, slijte do láhve a uchovejte v chladu. Užívá se ráno a večer vždy 20 kapek, zhruba po třech týdnech si udělejte pauzu.