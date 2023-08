ENERGETICKÁ PORADNA: Ptejte se na všechno ohledně úspor energií a dotací

Co by vás mohlo zajímat: témata v kostce Možnosti financování investice do OZE (obnovitelné zdroje energie)

Existuje ideální čas, kdy investici do OZE učinit?

Návratnost investice do různých forem OZE (= kolektory, tepelná čerpadla, FVE…) a případně jejich kombinací

Výhody komunitní energetiky a v čem je zásadní novela Lex OZE II. z pohledu zákazníka i návratnosti investice

Co ovlivňuje návratnost investice u různých druhů OZE? (= správné užívání, kvalita projektu, umístění, kvalita elektroinstalace, tepelná ztráta domu, bod bivalence a sepnutí záložního zdroje u tep. čerpadla, údržba, servis, revize...)

Technologický vývoj / novinky s vlivem na návratnost investice do OZE (= software, bateriová úložiště, kvalita komponentů…)

Jaké faktory ovlivní výši investice do OZE v budoucnu? (= kvalita komponentů, legislativa, geopolitická situace, ceny vstupních surovin, ceny energií…)