Svíčková mi přijde strašně nudná. Je to maso bez chuti, říká mistr grilu

Hovězí, nebo vepřové? Co patří na gril víc?

Pro začátečníky je lepší vepřové, je jednodušší na přípravu. Z mého pohledu je hovězí lepší, má zajímavější chuť, ale je problém ho sehnat v takové kvalitě, aby byla záruka, že se to povede. A když takové seženete, stojí to raketu. Kupuju třeba rib-eye steak, jehož kilogram stojí 1 500 korun, ale je to lahůdka! Konkrétně to je ze simentálské jalovice. Vozí se to sem z Polska. Je to důkaz, že považování polských potravin za odpad je jenom mýtus. Rád používám i hovězí z Ameriky nebo Austrálie, protože má víc tuku než to české.

V Americe se mistrům grilu říká pit master. A protože mám od mládí přezdívku Pip, trochu jsem toho pit mastera pozměnil.