VIDEO: Nůž nabrousíte i v přírodě. Použijte to, co vám nabízí, radí brusič

Tentokrát Marek Neuman zamířil ke krásné vltavské tůni, která mu nachystala přesně to, co bude pro svou práci potřebovat, tedy hned několik různých kamenů.

„Po deseti minutách hledání jsem našel tři, nejsem geolog, ale nějaké kameny jsem přece jen už viděl, tak si myslím, že mám dvě břidlice a vyhlazený křemen,“ říká Marek.



Neuman ve své cukrárně pro chlapy, jak označuje brusírnu se showroomem v Horních Počernicích, pracuje s mnoha přírodními kameny.

„Koupit se dají ty z italské Lombardie, ze Slovenska, Oklahomy v USA. Složité na pochopení, jak s nimi pracovat, jsou určitě japonské kameny z Okinawy,“ vyjmenovává Neuman s tím, že ať už v dílně, tak v přírodě je třeba si najít nějaký upínák. „Já našel polorozpadlý kmen stromu, do kterého mi kámen pěkně zapadl.“

Marek Neuman Původní profesí kuchař měl vždy blízko k nožům. Postupem času je začal i sbírat a zajímat se o výrobu a broušení nejlepších kousků z Japonska. Jeho koníček se později přeměnil v řemeslo a před dvěma lety vyústil v založení projektu Nože zVostra, specializovaného obchodu na broušení a údržbu nožů. Ruční broušení nožů si svoji popularitu a uznání našlo především mezi stovkami kuchařů. Brusičské řemeslo o rok později spojil Marek Neuman s předním výrobcem damaškových nožů Dellinger.

Jako první přijde na řadu břidlice, kterou si předem mistr brusič polije vodou. V tůni je jí naštěstí dost.

Pak už jednou rukou nůž uchopí za rukojeť, druhou tlačí na čepel a pravidelnými pohyby jezdí po povrchu břidlice. „Funguje to dobře, na kameni zůstávají částečky z čepele, je to podobné, jako když brousíte na syntetickém brusném kameni.“

Princip je v zásadě stejný, jako když pracuje ve své dílně. Jak postupovat, se můžete podívat například na prvním videu, kde seznamuje se základními zásadami broušení nožů.

Pak už jen na závěr stejným způsobem vyhladí a vyleští nůž na křemeni. „Jen mi chybí papír, abych předvedl, jak ostrý nůž ve skutečnosti je. Tak snad příště na to nezapomenu. Příroda mě potěšila, když budete pozorní, určitě v ní najdete něco, co je jinak běžnou součástí mé profesionální brusírny,“ směje se Marek, který prý moc do přírody běžně nechodí.

„Teď to ale určitě změním,“ je odhodlaný.