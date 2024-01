Azalky, milovnice kyselosti, můžete pěstovat i na kmínku nebo jako bonsaj

Azalka indická vám jako pokojová květina může přinést spoustu radosti.

Máte-li zahradu, možná se na ní skví místo plné azalek a rododendronů, které na jaře vykvetou paletou barev. Domácí azalky jsou ovšem jiný druh, který by celoročně na záhonu neobstál. V interiéru bývají nejčastěji ty s druhovým názvem indická – s většími květy a neodolné vůči mrazu. Ven se dávají japonské.

Studený odchov

Abyste se mohli z azalek v květináči těšit co nejdéle, je třeba dodržet určitá pravidla pěstování. Hodně záleží na tom, v jaké fázi kvetení si rostlinu koupíte. Pokud má ještě zavřená poupata nebo se právě dává do kvetení, nechte ji v chladu kolem 10 až 15 °C. Ideální je třeba světlá chodba.

Jestliže jste si domů přinesli už krásně nakvetlou azalku, můžete ji dát na místo, kde teplota nestoupne nad 20 °C, klidně tedy do méně vytápěné ložnice a podobně. Někteří pěstitelé ji nechávají i mezi okny, je-li tam dost místa na květináč.

Azalkám také nesvědčí suchý vzduch způsobený například ústředním topením. Řešením může být to, že květináč postavíte do hezkého obalu a potom ho umístíte do širší a hlubší mísy s vrstvou vody, případně okrasných kamínků či perlitu. Ten obal je důležitý, rostlina by totiž neměla stát trvale ve vodě. Pokud vás zláká hezký květináč, do kterého byste rádi zasadili azalky, přesvědčte se, jestli má odtok vody.