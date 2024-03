Denim je základním kamenem šatníku. Na jaře ho oblékněte od hlavy k patě

Zdravíme do džínového světa a ptáme se: Jak se aktuálně denimovým kouskům vede? Výborně!

Momentálně si je můžete vychutnat v podobě módní rovné sukně, co se kalhot týče, pak ve formě těch s širokými nohavicemi, ale samozřejmě nechybí ani nadčasové slim džíny. Neobešlo by se to také bez úzkých flare modelů a střihů s vysokým pasem.

Stálicí jsou džínové bundy, ale teď jim budou šlapat na paty denimová saka s kontrastním prošíváním, různé vestičky nebo kombinézy.

Ani šaty z denimu nehodlají zůstat v koutě, budou ještě rafinovanější a ženštější než obvykle.