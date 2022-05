VIDEO: Vestavbu podkrovního pokoje zvládl sám, ušetřil skoro osmdesát tisíc

Práce svépomocí má své výhody, ale samozřejmě i nevýhody. Výhodou je, že skutečně ušetříme nemalé peníze na výplatách řemeslníkům či zálohách pro firmu. Také máme dokonalý přehled o spotřebě materiálu a víme, co jsme kam umístili a jak práce pokračují.

Nevýhodou, a to značnou, je riziko, že nemusíme vždy dobře odhadnout, zda námi zvolený postup je ten správný, můžeme se dopouštět z neznalosti problematiky mnoha zásadních chyb. Málokdy máme někoho k ruce a málokdy se také můžeme zeptat odborníka, zda naše rekonstrukce pokračuje smysluplně a ekonomicky.

Impulsem k natočení podobného pořadu byl současný stav, kdy se výrazně zvedly ceny stavebních materiálů, takže se rozpočet na jakoukoli stavbu hodně prodražuje. K tomu přistupuje i problém se sháněním dobrých řemeslníků, kteří mívají deníček zakázek mnohdy popsaný i rok dopředu.

Do montérek! Pořad můžete sledovat každou neděli na Primě mezi devátou a desátou hodinou dopoledne nebo na iPRIMA.cz.

V novém pořadu Do montérek! se zkušený řemeslník Václav Adamec vypraví za jednou rodinou, které vysvětlí, jak s rekonstrukcí začít i na co si dát pozor. Jednou se bude řešit kuchyně, podruhé koupelna, jindy třeba půda, což je případ prvního dílu.

Průvodce pořadem Václav Adamec je zkušeným řemeslníkem a majitelem firmy zabývající se rekonstrukcemi bytů, domů a chalup. Za patnáct let práce na stavbách si poradí se vším od vodoinstalace přes topenařinu až po zedničinu a práci se sádrokartonem.

Pomoc podobného rádce je neocenitelná, protože může amatérskému staviteli pomoct se základní radou, jak to či ono udělat. A šikovný amatér pak může celý postup bezchybně zopakovat – i když mu to možná bude trvat déle než profesionálovi, práci úspěšně udělá. Což je sen každého, kdo by se chtěl do svépomocné stavby sám pustit.

Střešní krytina na domě manželů Kabátových je úplně nová. Pod ní jsou umístěny původní trámy, které na první pohled vypadají v dobrém stavu.

A protože manželé počítají s podkrovím obytným, bude potřeba provést důkladnou izolaci celého podkroví. Další úkony se budou týkat vytvoření rastrů a toho, jak do nich následně usadit sádrokartonové desky.

Ty budou tvořit nejen obložení stěn, ale budou použity i na příčky. Podlaha je již předpřipravená a je na ní položená poslední kročejová vrstva. Na ni se již bude pokládat krytina, v tomto případě se manželé rozhodli pro plovoucí podlahu. Středem podkroví prochází vyzděný komín. Ten si manželé přejí nechat „přiznaný“, pouze jej budou chtít obložit vhodným materiálem.

Při propočtu financí, které by „spolkl“ materiál a které by si naúčtovala stavební firma, jsme se dostali na částku cca 120 000 korun, tedy materiál, doprava, uložení odpadů i práce. Rekonstrukce svépomocí byla vyčíslena na 42 000 korun. Úspora tedy dělala 78 000 korun.