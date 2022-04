Kutil dal europaletám nový život. Netradičně ovládly jeho balkon

„Máme rádi posezení s knihou či nějakou dobrotou na našem balkoně. První volbou byl jako u většiny sousedů nákup plastových křesílek a stolu. Když se blížil konec životnosti plastu (prasklé opěradlo) přemýšlel jsem, co jiného na balkon pořídit,“ popisuje Marek genezi celého nápadu.

Jde o to, že balkon je orientovaný na jih, takže když tam praží slunce, nedělá to plastu právě nejlépe. A když se k tomu přidají zimní mrazy, není divu, že po pár sezonách materiál tak zkřehne, že praskne.

Nehledě k tomu, že vlivem znečištění v ovzduší zákonitě mění barvu a šedne. To vedlo kutila, aby začal hledat trvanlivější řešení. Nakonec se rozhodl vyrobit „zahradní“ nábytek z úplně obyčejných europalet.

Na výrobě se podílela celá rodina, ostatně práce se dřevem je podle jeho slov velice zábavná. Jen je mu třeba věnovat patřičnou péči.

„Palety jsou chlupaté, ale naštěstí mám pásovou brusku, takže se mi snadno podařilo je obrousit tak, abychom si na nich nezadřeli třísku do nohy,“ popisuje. A následovalo moření.

Když bylo všechno hotové a vyschlé, mohl Marek začít montovat. Nepočítal s tím, že by opěradla jakkoliv připevňoval do stěn, už proto, že stěny jsou zateplené. Nejenže by se musel prošroubovat přes izolaci, ale zároveň by tak riskoval její porušení.

Proto bylo snadnější, aby celou sestavu sešrouboval do kompaktního a samonosného celku. Vznikla tak lavička s dlouhými opěrátky. Jenže co s postavenými paletami, aby k něčemu posloužily i prakticky?

Marek to udělal jednoduše. Každé z „pater“ uzavřel prknem z rozebrané palety, a tak v opěradlech vznikl jakýsi systém přihrádek.

„Původně si manželka plánovala mít tam truhlíky s květinami. Jenže jak už jsem říkal, balkon je na jih, tak to nebylo nejvhodnější místo. Takže se to ustálilo tak, že přihrádky slouží jako odkládací prostor na jídlo a pití, když tam sedíme. A ve spodních přihrádkách má žena kolíčky na prádlo a další drobnosti,“ popsal.

„Když se první výrobek osvědčil, na náš balkon přibyl ještě další kousek, a to stůl, abychom měli dostatek místa i na mísy s papáním,“ dodává Marek. Ale obyčejný stůl by byl podle něj moc jednotvárný, tak udělal horní část odklopnou.

Pod desku natáhl provaz, a tak spodní část slouží na sušení drobného prádla. I když se přiklopí horní deska, takže kostka poslouží jako stůl, pořád prostor pro sušení prádla dostatečně větrá, takže stolek slouží najednou dvěma účelům.