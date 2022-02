Nejvíc se rozšoupl Newcastle a dva dlužníci. Vrací se doba předcovidová?

Deset nejzajímavějších evropských přestupů zimy Pierre-Emerick Aubameyang z Arsenalu do Barcelony jako volný hráč:

Není to tak dávno, co pod společnou fotografii s Mikelem Artetou napsal na sociální síti jasný vzkaz: „Můj manažer.“ Vřelé vztahy však i kvůli několika disciplinárním prohřeškům ochladly, excelentní střelec ztratil formu i kapitánskou pásku. Ve dvaatřiceti letech zkusí oživit kariéru v Barceloně. Sardar Azmoun z Petrohradu do Leverkusenu za nezveřejněnou částku:

Nečekaný tah Leverkusenu, který uspíšil příchod íránského útočníka z Petrohradu. V plánu přitom bylo, že dorazí v létě. Že by příprava na blížící se odchod Patrika Schicka? Philippe Coutinho z Barcelony do Aston Villy na hostování:

Návrat do Anglie mu vyšel, když hned v prvním utkání zařídil bodový zisk proti Manchesteru United. Bývalá hvězda Liverpoolu a stále ještě hráč Barcelony. V Aston Ville hostuje, aby pomohl sobě i bývalému parťákovi a dnes kouči Stevenu Gerrardovi. Luís Diaz z Porta do Liverpoolu za 33,3 milionu liber:

Další povedený kšeft Porta, které produktivního křídelníka přivedlo před třemi lety z rodné Kolumbie. V pětadvaceti letech je nachystaný na anglickou ligu, ideální typ do systému trenéra Jürgena Kloppa; klidně může vystrnadit Sadia Maného. Christian Eriksen do Brentfordu jako volný hráč:

Pohádkový příběh dánského hrdiny. Po červnovém kolapsu, následné operaci srdce a více než půlroční pauze se vrací na nejvyšší úroveň. Nováček Brentford mu dal prozatím smlouvu na šest měsíců. Eriksenův cíl? Účast na listopadovém mistrovství světa v Kataru. Bruno Guimaraes z Lyonu do Newcastlu za 33,3 milionu liber:

Hráč, po kterém pokukovala řada evropských velkoklubů. V Newcastlu má píchnout se záchranou první ligy. Stejně jako další posily: Chris Wood z Burnley, Dan Burn z Brightonu, Kieran Trippier z Atlétika Madrid a Matt Targett z Aston Villy. Aaron Ramsey z Juventusu do Rangers na hostování:

V Juventusu štěstí nenašel a po necelých třech sezonách se vrací zpátky na ostrovy. Bývalý lídr Arsenalu čekal na nabídky do poslední chvíle, některé z anglické ligy údajně odmítl a vybral si skotské Rangers. Ferran Torres z Manchesteru City do Barcelony za 46,3 milionu liber:

Posila pro Barcelonu i navzdory jejím obřím finančním trablům. Otrkal se během půldruhého roku v Anglii, odkud má i mistrovský titul. Na Camp Nou na něm chtějí postavit novou éru. Dušan Vlahovič z Fiorentiny do Juventusu za 62,5 milionu liber:

Také Juventus se i přes vlastní ekonomické potíže - v poslední sezoně vykázal po Barceloně a Interu nejvýraznější finanční ztráty v Evropě - plácl přes kapsu. Přestup za více než 60 milionů liber usnadnila i hráčova nesmírná touha zůstat v Itálii. Premier League odmítl. Wout Weghorst z Wolfsburgu do Burnley za 12 milionů liber:

Nizozemský obr z Wolfsburgu měří takřka dva metry, zachrání Burnley? V týmu se stane výraznou konkurencí pro českého reprezentanta Matěje Vydru.