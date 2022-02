Statečné srdce. Eriksen se chystá na anglickou ligu. Neriskuje příliš?

Jenže v Itálii se s implantovaným kardioverterem, který hlídá srdeční rytmus, hrát první liga nesmí. Rigorózní pravidlo platí od půlky 90. let, kdy musel útočník Nwankwo Kanu na operaci nedomykavé aortální chlopně, což byla vrozená vada, na kterou se přišlo až po přestupu.

Christian Eriksen, třicetiletý dánský záložník s pronikavou kariérou a dojemným příběhem, se rozhodl, že ještě nechce skončit.

Podepsal půlroční smlouvu s anglickým Brentfordem.

Ačkoli loni v červnu málem zemřel přímo na hřišti během Eura.

Vzpomínáte na ty hrůzné chvíle?

Využili jsme příležitosti a přivedli hráče světové třídy Thomas Frank kouč Brentfordu

Eriksen při rozehraném utkání zkolaboval a padl tváří k zemi. Srdce se mu zastavilo. Nebýt včasného zákroku lékařů, tříminutového oživování a šupy z defibrilátoru, pravděpodobně by se do života nevrátil. Dodnes se přesně neví, proč jeho srdce selhalo. Snad vyčerpáním.

Teď se Eriksen pokusí o zázrak číslo 2. V Anglii mu to předpisy dovolují. „Využili jsme neuvěřitelné příležitosti a přivedli hráče světové třídy,“ pronesl trenér Thomas Frank.

Ano, Eriksen byl klasa, fantastický špílmachr, vůdce bez velkých gest. Ale neriskuje příliš? Nehazarduje se zdravím?

„Osobně bych mu to nedoporučoval. Jakmile lékař jednou zjistí poruchu neslučitelnou s vrcholovým sportem, měl by být nekompromisní,“ vypráví Pavel Malovič, respektovaný sportovní doktor z Bratislavy. Za svou téměř padesátiletou praxi doporučil zhruba patnácti fotbalovým profesionálům, aby se svými srdečními problémy buď změnili sport, nebo slevili na výkonnosti: „A to neměli takový malér jako Eriksen. Když je dneska potkám na ulici, děkují mi, že jsem jim prodloužil život.“

V Anglii žije jistý Chris Hemming, v 80. letech hrával druhou ligu za Stoke City. První profík s namontovaným „pacemakerem“. Přístroj o velikosti krabičky od zápalek, ze kterého vedl drát do srdce, měl voperovaný pod kůží prsního svalu. Díky tomu měl jistotu, že se srdeční rytmus udrží v pořádku. Něco podobného, jen daleko menší a sofistikovanější s názvem kardioverter-defibrilátor, chrání Eriksena nebo univerzála Daleyho Blinda, který se po operaci vrátil do nizozemské reprezentace.

Když to zvládl Blind, proč ne Eriksen? Bylo by přece inspirující, kdyby si zahrál v Kataru na mistrovství světa.

Prozatím musí přesvědčit, že má na Brentford a na náročné zápasy anglické ligy.

Kdy naskočí do hry, to se nedá odhadnout, rozhodně pod dohledem je neustále. „Odhadoval bych, že podobnou péči mají třeba astronauti z kosmických lodí,“ srovnává doktor Malovič. Pravidelné zátěžové testy, nejméně každé tři měsíce echokardiografické vyšetření srdce, k tomu holterovské 24hodinové EKG monitorování, aby náhodou nedošlo k vedlejší poruše rytmu, na kterou by kardioverter nereagoval.

Doktor Malovič to zkusí vysvětlit: „I u pečlivě hlídaného srdce se může skrývat záškodník, který se objeví jen při určitém typu přetížení nebo při dehydrataci organismu. Nebo při poruše práce štítné žlázy, což se v jeho věku u vrcholových sportovců stává. To se pak může objevit problém, který ani kardioverter nezvládne.“

Snad to s Eriksenem všechno dobře dopadne.

Mimochodem, mistrovství světa, po kterém dánský záložník tolik touží, startuje za 293 dní.