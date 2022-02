Střelec Aubameyang opouští Arsenal, kariéru chce oživit v Barceloně

Pierre-Emerick Aubameyang za sebou definitivně nechává soužení v Arsenalu a může načít novou kapitolu. Alespoň podle informací BBC už je to jisté. Dvaatřicetiletý fotbalový kanonýr přestoupil bez finanční náhrady do Barcelony, v závěrečný den lednového přestupního období prošel v katalánském klubu zdravotními testy a podepsal smlouvu na rok a půl. Přestup by měl být oficiálně potvrzen během dopoledne.