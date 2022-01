Žhavé zboží ze Serie A: „Zlatan z Bělehradu“ se chce rozhodnout po sezoně

Na konci ledna oslaví teprve dvaadvacáté narozeniny, přesto se mu podařilo dorovnat zkušeného zakončovatele, jakým je Ronaldo.

Pravdou je, že fenomenálnímu Portugalcovi na vyrovnání rekordu Omara Sívoriho, který dal v roce 1961 také třiatřicet branek, stačilo jen 29 zápasů.

Vlahovič jich loni potřeboval 43. Ale přesto: v top pěti evropských ligách dal víc branek za celý uplynulý rok jen nedostižný kanonýr Robert Lewandowski.

Jedenadvacetiletý Srb za sebou nechal Benzemu z Realu Madrid, jiného mladíka Haalanda z Dortmundu nebo právě Ronalda, který vyměnil Juventus za Manchester United. To všechno jsou věhlasné adresy, kde útočníci mohou očekávat perfektní servis od spoluhráčů.

Levonohý útočník své góly zaznamenal v dresu Fiorentiny, což je - při vší úctě - klub s poněkud menšími ambicemi.

Ale když si vyhledáte sestřih Vlahovičových gólů na YouTube, perfektní servis od spoluhráčů přece jen najdete. Spousta dorážek z malého vápna, sem tam zakončený centr hlavou, ale i chladnokrevně proměněné penalty nebo přímý kop.

Prostor pro zakončení si Vlahovič zkrátka najít umí a většinou se nemýlí. Vyzařuje z něj velké sebevědomí, které hraničí až s arogancí.

Mockrát neuvidíte, že by třeba ihned po úspěšném zásahu děkoval spoluhráči, jak mu balon krásně připravil před prázdnou bránu. Vlahovič se raduje sám a intenzivně. Jako by se mu ulevilo, že na chvíli uchlácholil to zvíře uvnitř, které hladoví po gólech.

Když se náhodou zmýlí a například nedá penaltu, nesloží se. Naopak. Při pondělní demolici Janova (6:0) se nechal gólmanem Siriguem vychytat, ve druhé půli ho ale z mnohem těžší pozice a pod tlakem obránce sebevědomě přehodil.

„Jsem Zlatan Ibrahimovic z Bělehradu.“

Není divu, že je Vlahovič - mladý útočník s gólovým instinktem - v hledáčku top klubů. A on sám se mezi nejlepšími také vidí.

„Jsem Zlatan Ibrahimovic z Bělehradu. Budu hrát za ty nejlepší kluby,“ slýchal od teprve patnáctiletého Vlahoviče bulharský světoběžník Valerij Božinov. On byl zkušený útočník Partizanu a Vlahovič nadějný kluk, který sotva nakoukl do áčka jako nejmladší v historii klubu.

„Byl šílený. Opravdický blázen! Ale jeho arogance se mi líbila. Myslel jsem si, že to někam dotáhne,“ tušil Božinov.

Sám zvedl telefon a zařídil Vlahovičovi přestup do Itálie. Využil pro to kontakt ve Fiorentině, kde strávil dva roky, a přesvědčil sportovního ředitele Itala Corvina, aby za mladého obdivovatele Zlatana Ibrahimovice zaplatili necelé dva miliony eur.

Investice v měřítku Serie A malá, o to větší výnos z jeho prodeje ve Florencii očekávají. I proto by se podle italských zdrojů nebránili nabídkám už v lednovém přestupovém okně, osmnáct měsíců před vypršením Srbova kontraktu.

On sám se nikam ale nehrne a rád by se rozhodl až po sezoně. Fiorentina, která loni skončila třináctá, se letos i díky jeho přínosu pere o evropské poháry, které by chtěl hrát.

Ideálně Ligu mistrů, aby měl možnost měřit se s těmi nejlepšími.

Se svým idolem, jenž působí v AC Milán, už se v rámci italské ligy potkal, a dokonce od něj obdržel podepsaný dres. V posledním vzájemném zápase oba dali dva góly a Fiorentina vyhrála 4:3.

Mezi největší zájemce o Vlahoviče patří Arsenal, ale právě jeho pozice v Premier League lednový transfer komplikuje tím, že nemá jistou účast v Lize mistrů. Aby posílil možnost získat nadějného útočníka v létě, potřebuje skončit do čtvrtého místa.

Anebo se Vlahovič uchýlí jinam?