Kluby v zimě nerozhazovaly. Místo přestupů hostování, zaujal tah Liverpoolu

Odpověď zní: nic, co by vyčnívalo. Několik pozoruhodných transferů nicméně proběhlo.

Zaujal Liverpool, který na poslední chvíli angažoval dva střední obránce, aby vyřešil trable s defenzivou, kterou ničí zranění. Dlouhodobě mimo hru byli Virgil van Dijk a Joe Gomez, před pár dny se zranil Fabinho a krátce po něm také Joel Matip, který bude kvůli problémům s kotníkem chybět až do konce sezony.

Anglický šampion lovil v posledním týmu bundesligy – Schalke – odkud na půlroční hostování získal dvacetiletého tureckého reprezentanta Ozana Kabaka.

A ve druhé anglické lize si vyhlédl Bena Daviese, pětadvacetiletého stopera, který dosud působil jen v nižších soutěžích.

„Je asi jasné, že v normálním přestupovém okně bez problémů bychom se nedívali po Prestonu, jestli je tam nějaký hráč pro nás. Není to moc pravděpodobné. Ale naše problémy byly čím dál jasnější a navíc v něm vidíme skutečný potenciál,“ komentoval přestup trenér Jürgen Klopp.



Výdaje? Pro liverpoolskou pokladnu zanedbatelné, Davies stál dva miliony liber.

Neutráceli ani ostatní v Premier League, důkazem budiž, že jediné další přestupy v poslední den provedly Brighton a Everton (zbytek byla hostování). První jmenovaný vynaložil čtyři miliony liber za ekvádorského záložníka Moisese Caiceda z Independiente del Valle, druhý liverpoolský klub přivedl Joshe Kinga (Bournemouth) za nominální poplatek.

Celkově anglické prvoligové celky podle analytické společnosti Deloitte utratily za leden „pouze“ 70 milionů liber, nejméně od roku 2012 (60 mil.). Loni byla částka mnohem vyšší: 230 milionů liber.

Přestupů bylo pouze 24, což je zhruba polovina průměru předchozích tří lednových oken. A platí to i pro ostatní elitní evropské fotbalové soutěže.

„Na nižším počtu přestupů do Anglie ze zahraničí mají určitě podíl nová pobrexitová pravidla, ale není pochyb o tom, že dopad pandemie byl mnohonásobně vyšší,“ řekl BBC Dan Jones z Deloitte.



Dovolte drobnou vsuvku. Sam Allardyce, kouč West Bromu, si postěžoval, že kvůli novým omezením spojeným s odchodem z Evropské unie přišel o tři potenciální posily. Ironií je, že sám hlasitě brexit podporoval...

Zpět k přestupům, které se uskutečnily.

Velký podíl na výše zmíněné sumě měly v Anglii příchody Amada Dialla do Manchesteru United z Atalanty Bergamo (19 milionů liber plus 18,2 milionů v bonusech), Saida Benrahmy do West Hamu z Brentfordu za 20 milionů a Morgana Sansona z Marseille do Aston Villy za 14 milionů.

Sami Khedira, Petar Musa, Mesut Özil

V ostatních ligách zaujal v pondělí přesun Samiho Khediry z Juventusu do Herthy Berlín, Petara Musy ze Slavie do sousedního Unionu či hostování Cenka Tosuna z Evertonu do Besiktase. Do Turecka po sedmi letech v Arsenalu dříve zamířil také odstavený Mesut Özil, jenž posílil Fenerbahce.



Arsenal opustili také Shkodran Mustafi a Sead Kolasinac, kteří zkusí pomoci se záchranou Schalke. Do posledního mužstva německé ligy se po čtyřech letech vrátil i zkušený forvard Klaas-Jan Huntelaar, v lednu také začala platit bundesligová registračka talentovaného Dominika Szoboszlaie, jenž před Vánoci vyměnil Salcburk za spřátelené Lipsko.

Ze Španělska stojí za zmínku například Moussa Dembélé, francouzský střelec, který přišel do Atlétika Madrid z Lyonu na hostování (1,35 milonu liber) s opcí (zhruba 30 milionů liber). Valencie si z Wolverhamptonu vypůjčila italského útočníka Patricka Cutroneho, zajímavé je také hostování slovenského obránce Denise Vavra (Lazio) v Huesce.

Arsenal @Arsenal Say hello to our new No 11 https://t.co/uKZK1lq1WP oblíbit odpovědět

Real Madrid vypůjčil tři hráče do tří různých soutěží: Martin Ödegaard šel do Arsenalu, Takefusa Kubo do po půlroce ve Villarrealu do Getafe a Luka Jovič se vrátil do Frankfurtu.



Ani v Itálii kluby zvlášť nerozhazovaly, mnohé z nich, pokud někoho přivedly, volily hostování, případně volné hráče. Nejvyšší sumu (15,85 milonů liber) podle serveru Transfermarkt.com vynaložil Juventus za devatenáctiletého Nicoló Rovellu z Janova, jehož však v původním týmu ponechal do léta 2022 na hostování. Podobně úsporný režim ctily i francouzské celky, kde vyčnívá jen přestup senegalského záložníka Krépina Diatty z Brugg do Monaka za 17,6 milionů liber.