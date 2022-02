Everton touží po restartu, z Tottenhamu ještě přilákal Alliho

Alli se stal další novou tváří Evertonu v závěrečný den zimního přestupového období. Vedle něj klub získal na hostování obránce Donnyho van de Beeka z Manchesteru United a především trenéra Franka Lamparda, jenž nahradil odvolaného Rafaela Beníteze.

„Jsem nadšený, že jsem mohl přestoupit do Evertonu. Je to obrovský klub s velkou fanouškovskou základnou a historií. Už aby to vše začalo, nemůžu se dočkat svého prvního zápasu v jejich dresu. Těším se, až budu moci týmu pomoct a že budu mít šanci pracovat s novým trenérem Frankem Lampardem,“ řekl rodák z Milton Keynes.

Rychlonohý záložník působil v Tottenhamu od roku 2015, odehrál 269 zápasů, v nichž vstřelil 67 branek. Dařilo se mu i v reprezentaci, s níž nastřádal 37 startů a pomohl Anglii k účasti v semifinále mistrovství světa 2018.

Postupem času však začal ztrácet v londýnském týmu místo v základní sestavě a v této sezoně nastoupil v lize jen k deseti zápasům. V sezoně vstřelil pouhé dva góly.

Vedle restartu kariéry se Alli pokusí Everton dostat do vyšších pater tabulky. Tým nevyhrál v lize už pět zápasů a patří mu 16. příčka, čtyři body nad pásmem sestupu. Alli by mohl debutovat za týden v ligovém utkání proti Newcastlu.