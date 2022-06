Ronaldovi bude čelit Staněk. Kouč Šilhavý s hráči řeší rozestavení, změní ho?

Národní mužstvo jde do třetího utkání elitní úrovně Ligy národů. Po výhře nad Švýcarskem a smolné remíze se Španělskem mu jde proti Portugalsku o první příčku ve skupině.

Když to hlavní kouč ve středu večer na tiskové konferenci na stadionu José Alvalade slyšel, jen se usmál.

„Chceme vyhrávat, kluci si vyzkoušejí, na co máme a jakým způsobem proti velkým týmům můžeme uspět,“ poznamenal.

Čekal jste, že po dvou kolech na tom budete tak dobře? Že proti Portugalsku budete hrát o první místo ve skupině?

Nečekal, ani to nechci domýšlet. Ale vážně, je to příjemné, i když na to před zápasem nemyslíte. Soustředíme se jen na náš výkon. Od první minuty musí být koncentrovaný, za každou vteřinovou nepozornost vás soupeř potrestá.

ONLINE Portugalsko - Česko, čtvrtek 20.45

Čím chcete Portugalce zaskočit? Pevnou a tvrdou defenzívou jako Španěly?

Taktiku si nechám pro hráče, ale už jsme něco naznačili, už se s tím pracuje. Soupeř je velmi silný, když nás zatlačí, tak budeme bránit. Ale chceme vyrážet do brejků. Proti Španělům jsme ukázali, že z nich můžeme být nebezpeční. Pro nás jsou takové zápasy poučné, pro hráče jsou velkou motivací.

Jsou Portugalci individuálně lepší než Španělé?

Je to podobné. Mají skvělé hráče z Premier League. Jejich dovednosti s míčem ve velké rychlosti, to je něco úžasného. A pak je tu Ronaldo. O něm nemá smysl diskutovat. Čeká nás těžká šichta. Pokud nebudeme hrát týmově, tak nemáme šanci. Oni nemají problém se pustit do tří protihráčů a projít přes ně. My se jim to budeme snažit znepříjemnit, snažit se hrát dopředu, ukázat kvalitu a být nebezpeční.

Byl byste raději, aby Ronaldo nenastoupil?

Ne, to ne. Chceme hrát proti němu, kluci budou rádi, že potkají takovou superstar, že se s ním na hřišti poměří. Jen ať hraje. Jasně, Cristiano vybočuje z řady.

Budete hrát opět na tři stopery? Nebo je reálné, že výchozí rozestavení změníte?

Může být. Přemýšlíme o tom, bavili jsme se o tom s klukama i s kolegy z realizačního týmu. Ještě to budeme řešit. S hráči to konzultujeme proto, aby s tím byli ztotožnění, aby to fungovalo.

Hraje se na stadionu Sportingu, kde jste před osmnácti lety na mistrovství Evropy jako asistent Karla Brücknera byl u výhry nad Německem. Vzpomínáte?

Jasně, že jo. I tenkrát jsme byli v dobrém rozpoložení, zvládli první dva zápasy a měli jistý postup do čtvrtfinále. Vzpomínky jsou pořád krásné, ale taky je to už dávná minulost. Musíme žít realitou. Věřím, že předvedeme výkon jako minulý týden a nebudeme se za něj muset stydět.